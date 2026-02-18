¿Desafío a China? Ford presentó su nueva base eléctrica

La industria automotriz eléctrica suma un nuevo movimiento estratégico. Ford ha decidido replantear desde los cimientos la forma en que desarrollará sus próximos vehículos a baterías, con una arquitectura completamente nueva que aspira a reducir costos, simplificar procesos y mejorar la eficiencia. La meta no es solo tecnológica, también es competitiva y geopolítica.

La denominada ‘Universal Electric Vehicle Platform’ se convertirá en la columna vertebral de una futura gama de modelos eléctricos asequibles. Su estreno está previsto para 2027 y marcará el inicio de una nueva etapa para la compañía estadounidense, que busca plantar cara a los fabricantes chinos tanto en su mercado doméstico como en Europa.

El primer vehículo que utilizará esta base será una pick-up de cero emisiones con dimensiones similares a las de una Ford Ranger actual. Con este lanzamiento, la marca pretende posicionarse en un segmento estratégico en Estados Unidos, donde las camionetas siguen siendo uno de los productos más demandados.

Una apuesta “audaz e importante”

El propio CEO de Ford, Jim Farley, ha sido el encargado de elevar el tono del anuncio. En una publicación reciente aseguró que la ‘Universal Electric Vehicle Platform’ será “uno de los proyectos más audaces e importantes en la historia de Ford. Lo que me entusiasma no es sólo lo que estamos creando -una fantástica pick-up y una familia de nuevos modelos-, sino cómo lo hacemos”.

Más adelante, la gama se ampliará con otras variantes de carrocería que sí estarán destinadas al mercado europeo. La ambición es clara: construir una familia completa de eléctricos competitivos en precio y rendimiento.

Farley también explicó que esta nueva arquitectura se “centrará en la física, no es la competencia”. La declaración apunta a un enfoque técnico: optimizar peso, aerodinámica y eficiencia antes que reaccionar simplemente a lo que hacen otros fabricantes. El mensaje concluye con una afirmación contundente: “Así es como competiremos y ganaremos contra China y el resto del mundo”.

Más ligeros, más eficientes y más simples

Un video oficial de aproximadamente 14 minutos revela algunos detalles técnicos hasta ahora desconocidos. Los desarrolladores explican que los futuros modelos eléctricos montarán baterías más compactas y ligeras. Aunque una reducción de tamaño podría implicar menor autonomía, el equipo de ingeniería apuesta por compensarlo con mejoras en eficiencia aerodinámica y gestión energética.

Alan Clarke, jefe de Desarrollo de la Universal EV Platform, subraya que el diseño jugará un papel esencial. Retrovisores exteriores más pequeños y un flujo de aire optimizado en zonas clave contribuirán a reducir la resistencia y maximizar el rendimiento energético.

A ello se suma un sistema de frenada regenerativa actualizado, capaz de recargar la batería en una proporción superior a la conocida hasta ahora dentro de la marca. El objetivo es exprimir cada kilovatio disponible y convertir la eficiencia en un argumento comercial sólido.

Menos piezas, menor costo y precio competitivo

El cambio no se limita al apartado técnico. Ford ha rediseñado su proceso productivo para simplificar la fabricación. La nueva plataforma contará con un 25% menos de elementos de anclaje, lo que reducirá tiempos de ensamblaje y complejidad industrial.

El uso de técnicas de fundición a presión, similares a las empleadas por Tesla, permitirá disminuir el número total de piezas que componen el vehículo. Esta estrategia apunta directamente a la reducción de costos y a mejorar los márgenes en un segmento donde el precio es determinante.

La futura pick-up eléctrica que inaugurará la plataforma tendrá un precio de partida cercano a $30,000 dólares, una cifra que busca situarla por debajo de muchos de sus competidores directos. Así, Ford pretende democratizar el acceso a sus eléctricos y reforzar su posición frente a la ofensiva asiática.

