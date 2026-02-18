De urgencia: Mercedes acelera tras hundir 57% su beneficio

Las cifras que acaba de presentar Mercedes-Benz dibujan un escenario exigente para la icónica marca alemana.

El fabricante atraviesa uno de los ejercicios más complejos de los últimos tiempos, con un retroceso significativo en sus principales indicadores financieros y una presión creciente en los mercados clave donde solía dominar con comodidad.

El beneficio neto del grupo se situó en $5,331 millones dólares, lo que representa una caída del 48,8%. El golpe es todavía más contundente si se observa el beneficio operativo (EBIT), que descendió un 57,2% hasta los $5,820 millones dólares. Más allá del dato contable, el deterioro refleja un entorno global adverso que combina menor demanda, tensiones geopolíticas y una competencia feroz en el segmento eléctrico.

Márgenes bajo presión y menos rentabilidad por vehículo

Uno de los puntos más delicados para la dirección encabezada por Ola Källenius es la pérdida de rentabilidad por unidad vendida. El margen operativo del negocio de turismos se redujo del 8,1% al 5%.

Para una compañía que ha defendido durante años una estrategia centrada en el lujo y en priorizar el margen sobre el volumen, esta contracción supone un desafío estratégico de gran calado.

En total, la empresa comercializó aproximadamente 2,16 millones de vehículos entre automóviles y furgonetas. Sin embargo, vender más ya no es suficiente si cada unidad deja menos beneficio. El contexto obliga a revisar estructuras de costos, cadenas de suministro y decisiones de inversión.

China, aranceles y guerra de precios

El mercado chino, tradicional motor de crecimiento y rentabilidad para la marca, registró una caída del 19% en las ventas.

Allí, fabricantes locales de vehículos eléctricos han intensificado una agresiva guerra de precios, erosionando la capacidad de Mercedes-Benz para mantener tarifas premium sin perder competitividad.

A este escenario se suman las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. La compañía estima que los nuevos aranceles tuvieron un impacto negativo cercano a $1,000 millones dólares en su resultado operativo. Esta combinación de factores externos ha reducido el margen de maniobra de la automotriz en dos de los mercados más relevantes del mundo.

Un plan de ahorro y más de 40 modelos nuevos

La respuesta corporativa ya está en marcha. La empresa se ha fijado como objetivo reducir los costos de materiales en un 8% hasta 2027 y alcanzar el 10% en los años posteriores. El plan contempla mayor abastecimiento local y una optimización de la producción en regiones con menores costos.

Al mismo tiempo, la ofensiva comercial será contundente. Källenius confirmó que “el lanzamiento al mercado de más de 40 nuevos modelos en tan solo tres años se acelerará una vez más”. Además, subrayó: “Con un plan claro y una cartera de productos altamente competitiva, impulsamos constantemente nuestra transformación”.

La dirección asegura que se trata de la mayor ofensiva de producto en la historia de la compañía. Con esta batería de lanzamientos, Mercedes busca recuperar terreno en China, fortalecer su posicionamiento en eléctricos y revitalizar su gama global.

