Sospechosos detenidos por balacera en la que murió un joven hispano en Los Ángeles

Dos sujetos fueron arrestados como sospechosos involucrados en un robo que terminó con un tiroteo en el que murió un joven hispano la noche del 13 de febrero en Culver City, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Culver City informó que los sospechosos bajo custodia presuntamente están relacionados con la balacera que ocurrió en el centro comercial Westfield, en la que murió Ángel Torres, de 25 años y residente de Los Ángeles, y otra persona más resultó lesionada.

De acuerdo con la portavoz de la policía, Jennifer Atenza, los oficiales respondieron aproximadamente a las 7:25 p.m. del viernes a los reportes de un tiroteo en el estacionamiento norte del centro comercial.

En el lugar, los oficiales encontraron a un hombre que había sido lesionado por un arma de fuego, por lo que fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció más tarde.

El médico forense del condado de Los Ángeles identificó a la víctima como Ángel Torres, quien, según la policía, era sospechoso de un robo.

La policía de Culver City dijo que, durante el incidente, López se enfrentó a otras personas, que estaban armadas, en el estacionamiento del centro comercial, por lo que ocurrió un intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento, el hispano sufrió varios impactos de bala y se le trasladó de urgencia a un hospital local, pero no sobrevivió a las heridas, informó la policía de Culver City en un comunicado.

En el incidente, un segundo hombre sufrió una lesión por arma de fuego, que no ponía en peligro su vida. La víctima fue localizada posteriormente en un hospital, dijeron las autoridades.

Después de una exhaustiva investigación, la policía de Culver City dijo que el hombre herido fue identificado como Kejaun Griggs, de 27 años, quien fue arrestado bajo sospecha de asesinato, dos cargos de intento de asesinato, robo y conspiración para cometer robo.

Las autoridades informaron que Kejaun Griggs se encontraba bajo custodia con una fianza de $4.25 millones de dólares.

Kelsi Ann Taplette, de 28 años y considerada también como sospechosa, fue arrestada por presunta conspiración para cometer robo y complicidad. Permanece detenida con una fianza de $50,000 dólares.

Las autoridades de Culver City dijeron que los detectives que investigaron el incidente creen que puede haber más víctimas relacionadas con el robo, por lo que estaban trabajando para identificarlas y contactarlas.

La policía informó en su comunicado que en el lugar donde ocurrió el tiroteo se recuperaron dos armas de fuego.

La portavoz de la policía dijo que se trataba del primer homicidio que se cometía en Culver City desde 2023, cuando hubo dos.

El Departamento de Policía de Culver City pidió que si alguna persona tiene información relacionada con el tiroteo se comunique al 310-253-6302.

