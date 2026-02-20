Ahora aseguran que la Hormiga González está en la órbita del Barcelona

Armando “Hormiga” González sigue llamando la atención en Europa y en virtud de que es representado por la agencia internacional Roc Nation Sports, que también controla la imagen y carrera de figuras como Vinicius Jr, ahora se asegura que el Barcelona esté interesado en sus servicios.

De acuerdo a información del canal deportivo ESPN, la oncena baulgrana habría preguntado por el delantero de las Chivas como un primer acercamiento para sondear el terreno, pero nada concreto, sino que indagaron las condiciones de su contrato y su estilo de juego.

¿Se imaginan ver a Armando 'La Hormiga' González celebrando sus goles junto a Lamine Yamal en Barcelona? 👀🐜🔵🔴 pic.twitter.com/P98yaPrCYi — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 21, 2026

Dicho canal deportivo es el que más versiones ha manejado respecto al futuro del delantero del Guadalajara, sobre todo porque su papá es quien maneja las relaciones deportivas y comerciales del joven artillero de la selección de México.

Si en un momento se dijo que la Hormiga había rechazado una oferta de 20 millones de dólares del CSKA de Moscú, inclusive pagando la cláusula de rescisión de contrato, las versiones aseguran que toda la gente que rodea al admirador de Goku, quiere esperar después del Mundial para que suba el costo del jugador y se pueda llegar a un mejor arreglo.

La cercanía de la empresa que lo representa tiene contactos con el West Ham United de la Premier League, el Celtic de Escocia, el Barcelona, el Feyenoord de Países Bajos, el CSKA de Moscú y varias escuadras de primer nivel que estarían interesadas en probar la capacidad del delantero mexicano.

La oferta millonaria del conjunto ruso no movió a González y al final todo quedó en una simple posibilidad, sobre todo porque la Hormiga sabe que lo mejor en este momento es seguir en el Guadalajara para competir por el título de Liga y por el de goleo para seguir creciendo como jugador, pero sobre todo tener la opción de ser incluido en la lista mundialista.

El delantero mexicano de Chivas, Armando González, atraviesa el mejor momento de su carrera y su explosión goleadora no ha pasado desapercibida fuera del país. A sus 23 años, el atacante rojiblanco se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Liga MX.

EL BARCELONA MIRA EL TALENTO LATINOAMERICANO 💎🔵🔴



Según la información de ESPN, el Barcelona ha puesto sus ojos en Armando “Hormiga” González: El delantero SENSACIÓN del fútbol mexicano.



⚠️ Tiene 22 años y esta temporada lleva 17 GOLES en 24 partidos. Pertenece a Chivas y su… pic.twitter.com/x7RaL2k7jJ — 365Scores (@365ScoresApp) February 21, 2026

En la actual campaña suma 17 goles en 24 partidos oficiales, cifras que lo colocan como el segundo mejor goleador Sub 23 del planeta en la temporada 2025-2026, tomando en cuenta futbolistas menores de 23 años en ligas de primera división por todo el mundo.

