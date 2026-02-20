El uso de la saliva en la detección de enfermedades: una huella dactilar microbiana

La saliva no solo es fundamental para la salud bucal, sino que actúa como un indicador microbiano del estado general del organismo. Esta incluye datos valiosos que pueden ayudar en la detección de enfermedades.

Las pruebas de saliva ya están siendo utilizadas para detectar virus como el VIH y COVID-19. Expertos sugieren que podrían extenderse a otras enfermedades como diabetes y cáncer de próstata en un futuro cercano.

Sin embargo, las pruebas actuales tienen un costo entre $100 dólares y $200 dólares, lo que limita su accesibilidad. La falta de cobertura de seguro es una barrera considerable para la adopción generalizada de estas pruebas en la práctica dental.

“Sería fantástico tratar la enfermedad de forma preventiva en lugar de reactiva”, expresó a NPR el doctor Wallace Bellamy , dentista de Sacramento, California, y presidente de la Asociación Dental Nacional.

Desafíos en las pruebas de saliva

La naturaleza cambiante de la saliva, influenciada por el consumo de alimentos y líquidos, presenta dificultades para su análisis. Esto ha generado un interés en identificar marcadores específicos que puedan ofrecer resultados consistentes.

Hasta la fecha, las únicas pruebas de saliva aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) son para detectar el VIH y COVID-19. Sin embargo, algunas compañías están trabajando para obtener aprobación para pruebas de cáncer, impulsadas por nuevos incentivos financieros.

El avance en la tecnología de pruebas de saliva podría cambiar la manera en que se diagnostican enfermedades, además de facilitar el acceso a la atención médica. Los expertos indican que estas pruebas no reemplazarán la atención dental en persona, pero pueden complementar el cuidado de la salud.

Enfermedades que podrían detectarse por la saliva

Las pruebas de saliva representan una herramienta no invasiva con gran potencial para detectar diversas enfermedades en el futuro cercano, gracias a avances en biomarcadores moleculares.

Enfermedades oncológicas. En el futuro, las pruebas salivales podrían identificar riesgos tempranos de cánceres como el de próstata, mediante detección de antígenos como PSA con nanotecnología, o varios tipos de cáncer vía marcadores genéticos. También se prevé su uso para cánceres orales relacionados con VPH.

Patologías cardiovasculares. Marcadores en saliva permitirían evaluar riesgos de enfermedades coronarias con mayor precisión que pruebas sanguíneas tradicionales, facilitando diagnósticos precoces.

Trastornos neurodegenerativos. Podrían revelarse predisposiciones a Parkinson o Alzheimer mediante análisis de cientos de biomarcadores salivales, apoyando la medicina personalizada.

Otras enfermedades sistémicas. Se anticipa detección de diabetes, sepsis, hepatitis y enfermedades renales, con sensibilidad superior en pruebas rápidas que integran IA y nanopartículas. Esto habilitaría monitoreo en casa sin extracciones invasivas.

