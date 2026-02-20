Elizabeth Warren pide reembolsar a los consumidores los aranceles anulados por la Corte Suprema

Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, exige que los aranceles implementados por el presidente Donald Trump bajo una ley de emergencia nacional, los cuales fueron suspendidos por la Corte Suprema, sean reembolsados a los consumidores estadounidenses.

Aunque el jefe de la nación argumenta que los impuestos a las importaciones son cruciales para la seguridad nacional, a través de una votación que terminó 6 a 3, los jueces del Tribunal Supremo anularon el uso ampliado por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a cerca de cien países con los cuales comercia Estados Unidos.

A través de una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la demócrata Elizabeth Warren afirmó que, al imponer aranceles a una gran cantidad de productos, se incrementaron los precios y los más afectados fueron los consumidores finales, pues ellos fueron realmente quienes enfrentaron dicha alza y por lo tanto deberían recibir una parte proporcional de todo el dinero que generó dicho gravamen.

“Ninguna decisión de la Corte Suprema puede reparar el daño masivo que han causado los aranceles caóticos de Trump. El pueblo estadounidense pagó por estos aranceles y debería recuperar su dinero”, escribió.

De acuerdo con el Centro de Política Bipartidista, Estados Unidos ha obtenido $289,000 millones de dólares en ingresos derivados de los aranceles implementados por Donald Trump desde abril del año pasado cuando puso en marcha el denominado “Día de la Liberación.

Donald Trump utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles a cerca de cien países. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Por ello, se proyecta que inicie una batalla legal en tribunales inferiores protagonizada por cientos de empresarios afectados exigiendo un reembolso del dinero que ingresó a través de la promulgación de la política arancelaria.

Sin embargo, no está claro cómo podría funcionar una posible devolución de dinero para quienes demuestren que las finanzas de sus negocios resultaron afectadas a lo largo de los últimos 10 meses.

A través de una declaración, Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, definió al fallo de la Corte Suprema como una “victoria para las billeteras de cada consumidor estadounidense”.

“El arancel caótico e ilegal de Trump encareció la vida y desestabilizó nuestra economía. Las familias pagaron más. Las pequeñas empresas y los agricultores se vieron afectados. Los mercados fluctuaron drásticamente.

Lo hemos dicho desde el primer día: un presidente no puede ignorar al Congreso e imponer aranceles unilateralmente a los estadounidenses. Esa extralimitación fracasó”, expuso.

