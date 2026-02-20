Snooki confió que tiene cáncer de cuello de útero: las señales silenciosas que salvan vidas

La estrella de televisión Nicole “Snooki” Polizzi, de 38 años, compartió públicamente que fue diagnosticada con cáncer de cuello de útero, una noticia que generó preocupación entre sus seguidores y volvió a poner el foco en la importancia de los controles ginecológicos regulares.

La figura, conocida por su participación en el reality Jersey Shore, habló sobre su situación de salud y destacó la necesidad de la detección temprana. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible en la mayoría de los casos cuando se detecta a tiempo.

Polizzi compartió la noticia directamente con sus fans en un video publicado en redes sociales y confió que venía lidiando con problemas ginecológicos desde hace un par de años.

La revelación de Nicole “Snooki” Polizzi

La estrella de reality de 38 años reveló en un video de TikTok que sus resultados en una cita posoperatoria para una biopsia de cono (un procedimiento que extrae un trozo de tejido cervical en forma de cono para verificar si hay células precancerosas) mostraron un cáncer de cuello uterino en etapa 1 llamado adenocarcinoma.

“Obviamente no fue la noticia que esperaba, pero tampoco la peor, solo porque la detectaron tan pronto. ¡Gracias a Dios!”, dijo Polizzi en el video de casi ocho minutos.

Polizzi dijo que antes de su diagnóstico había estado “luchando con pruebas de Papanicolaou anormales durante tres o cuatro años”.

¿Qué es el cáncer de cuello de útero?

El cáncer de cuello de útero (o cáncer cervical) se origina en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que conecta con la vagina.

En la mayoría de los casos está relacionado con la infección persistente por el virus del papiloma humano (VPH), una infección de transmisión sexual muy común. No todas las personas con VPH desarrollan cáncer, pero ciertas cepas de alto riesgo pueden provocar cambios celulares que, con el tiempo, evolucionan hacia la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer cervical?

En etapas tempranas puede no presentar síntomas, lo que hace fundamentales los exámenes de rutina.

Cuando aparecen señales, pueden incluir:

Sangrado vaginal anormal (entre períodos, después de relaciones sexuales o tras la menopausia)

Flujo vaginal inusual

Dolor pélvico

Dolor durante las relaciones sexuales

En fases más avanzadas pueden presentarse dolor lumbar, fatiga o pérdida de peso inexplicable.

¿Cómo se detecta?

La detección se realiza principalmente mediante:

Prueba de Papanicolaou (Pap)

Test de VPH

Estas pruebas permiten identificar cambios precancerosos antes de que se desarrollen tumores invasivos.

En Estados Unidos se recomienda comenzar los controles a partir de los 21 años y realizarlos con la frecuencia indicada por el médico.

¿Se puede prevenir?

Sí. La prevención incluye vacunación contra el VPH, uso de preservativo, controles ginecológicos periódicos y tratamiento oportuno de lesiones precancerosas.

La vacuna contra el VPH ha demostrado reducir significativamente el riesgo de desarrollar cáncer cervical.

La importancia del diagnóstico temprano: un mensaje que puede salvar vidas

La American Cancer Society destaca que cuando el cáncer de cuello de útero se detecta en etapas iniciales, la tasa de supervivencia a cinco años puede superar el 90%.

El anuncio de Nicole “Snooki” Polizzi vuelve a recordar algo esencial: incluso en ausencia de síntomas, los controles periódicos son fundamentales.

La prevención y la detección temprana siguen siendo las herramientas más poderosas contra esta enfermedad.

