Amigos de Eric Dane lanzan campaña para apoyar a las hijas del actor tras su muerte

La comunidad de Hollywood se unió en un gesto de solidaridad tras la sensible pérdida de Eric Dane, el recordado “Dr. Mark Sloan” de la serie Grey’s Anatomy.

Amigos cercanos a la familia del actor lanzaron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe con el objetivo de brindar apoyo financiero a sus dos hijas menores de edad, Billie y Georgia.

El actor falleció el pasado jueves 19 de febrero a los 53 años, tras una valiente batalla de diez meses contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La enfermedad, que Dane enfrentó con notable entereza, generó un rápido deterioro físico que impactó profundamente a su entorno cercano. Ante esta situación, el grupo “Friends of the Dane Family” inició la colecta para asegurar el bienestar y la educación de las adolescentes.

La iniciativa no solo busca cubrir necesidades económicas, sino que se presenta como una “red de afecto” para sostener a las jóvenes en su proceso de duelo.

Eric Dane, quien tuvo a sus hijas junto a su exesposa Rebecca Gayheart, se mantuvo presente en la crianza de ambas hasta que su salud se lo permitió. De hecho, Gayheart pausó los trámites de divorcio para cuidar del actor durante su etapa más crítica.

Horas después de su muerte, se hizo pública una entrevista póstuma grabada para Netflix donde Dane dedicó un desgarrador mensaje a sus hijas: “Ustedes son mi corazón, son mi todo. Luchen y mantengan la cabeza en alto“.

Compañeros de reparto de series como Grey’s Anatomy y Euphoria comenzaron a difundir la campaña, que ya ha recibido miles de donaciones. La meta inicial es alcanzar los 250,000 dólares, fondos que serán administrados para garantizar la estabilidad de las menores en esta nueva y difícil realidad familiar.

