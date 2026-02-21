Pastor de Tamaulipas es acusado de abusar de decenas de sus feligreses bajo engaños

La Policía de Tamaulipas arrestó a Daniel “R”, pastor de la iglesia Ministerio del Espíritu Santo, señalado como presunto responsable de abuso sexual en contra de al menos 15 menores de edad.

La captura se efectuó en la ciudad de Reynosa luego de las denuncias presentadas por padres de familia. De acuerdo con las autoridades, el acusado enfrenta más de 35 investigaciones acumuladas en su contra por hechos que habrían ocurrido desde 2021.

De acuerdo con información obtenida por el sitio La Silla Rota, el detenido se desempeñaba como pastor en un templo ubicado en Reynosa, donde presuntamente utilizaba su liderazgo espiritual y la confianza depositada por las familias para acercarse a las víctimas, en su mayoría adolescentes.

Según detalló Red Crucero, las investigaciones señalan que el acusado habría recurrido a manipulación psicológica mediante argumentos de carácter religioso para someter a las víctimas. Asimismo, se investiga si existieron actos de intimidación para evitar que los hechos fueran denunciados.

El Sol de Tampico reportó que, al tomar conciencia de la situación, un grupo de víctimas acudió ante las autoridades para denunciar los hechos. Sin embargo, familiares del pastor presuntamente habrían amenazado de muerte a los denunciantes para obligarlos a guardar silencio.

Entre los casos documentados destaca el de una mujer que también denunció la desaparición de su hija. El extravío ocurrió momentos después de que la madre presentara su queja ante la fiscalía, por lo que se solicita investigar al acusado como posible autor intelectual del hecho, presuntamente en venganza por las denuncias interpuestas.

Las autoridades mantuvieron las investigaciones de manera reservada hasta que, en uno de los expedientes, se reunieron las pruebas suficientes para solicitar al juez que librara la orden de aprehensión.

Fuentes policiales indicaron que al menos otras 15 denuncias se encuentran en proceso de integración, y se espera que con la captura del pastor más víctimas acudan a presentar sus demandas formales.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que haya sido víctima a presentar la denuncia correspondiente, garantizando confidencialidad y acompañamiento institucional.

