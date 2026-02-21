Un hombre desnudo robó una ambulancia en Wisconsin con un paciente dentro y provocó una persecución
Benjamin Feltz declaró a la policía que ese día bebió aproximadamente media botella de limpiador químico y que podría haber tenido marihuana en su organismo
Un hombre en el centro de Wisconsin está acusado de robar una ambulancia con un paciente enfermo dentro y de provocar una peligrosa persecución policial.
Benjamin Feltz, de 37 años, ha sido acusado de poner en peligro la seguridad de forma imprudente en primer grado, amenazar con causar lesiones corporales a ciertas personas involucradas con un tribunal o el sistema legal, tomar y conducir un vehículo sin consentimiento y huir o eludir a un oficial como conductor de un vehículo, todos delitos graves.
El acusado también enfrenta seis cargos por delitos menores, según consta en los registros judiciales del condado de Wood consultados por Law&Crime.
El martes por la noche, paramédicos de Wisconsin Rapids habían subido a un paciente a una ambulancia cuando, de repente, un hombre saltó al asiento del conductor y huyó a toda velocidad, según una denuncia penal revisada por WISN, afiliada de ABC con sede en Milwaukee. “¿Qué haces?”, gritaron. También le ordenaron al conductor “¡Sal!” y “¡Alto!”, sin éxito.
Según informes, el propio paciente se indignó, afirmando que temía por su vida y le gritó al conductor: “¡Me muero de una enfermedad renal!”.
Las imágenes de la cámara corporal compartidas por el Departamento de Policía de Wisconsin Rapids y el medio regional muestran la ambulancia esquivando los clavos para desinflar las llantas, atravesando un vertedero y entrando en una carretera. También se puede ver a los oficiales compartiendo detalles, como: “El tipo está desnudo. Y parece que tiene cabello castaño largo y barba”.
Finalmente, la ambulancia se desvía de la carretera y se queda atascada en un campo, según las autoridades. Los oficiales se acercan y le exigen al sospechoso, posteriormente identificado como Feltz, que apague el vehículo y “salga con las manos en alto”. Finalmente, Feltz sale de la camioneta, y las autoridades pudieron verificar el estado del paciente en la parte trasera.
El paciente fue trasladado a un hospital cercano y Feltz fue arrestado. Sin embargo, supuestamente no cesó su comportamiento amenazante una vez bajo custodia policial.
“Es hora de que sientas mi dolor”, le dijo a un agente, según la denuncia, y también le dijo: “Sí, te estoy amenazando” y “Te toca morir”.
Declaró a la policía que ese día bebió aproximadamente media botella de limpiador químico y que podría haber tenido marihuana en su organismo, informó WISN.
