Un hombre desnudo robó una ambulancia en Wisconsin con un paciente dentro y provocó una persecución

Un hombre en el centro de Wisconsin está acusado de robar una ambulancia con un paciente enfermo dentro y de provocar una peligrosa persecución policial.

Benjamin Feltz, de 37 años, ha sido acusado de poner en peligro la seguridad de forma imprudente en primer grado, amenazar con causar lesiones corporales a ciertas personas involucradas con un tribunal o el sistema legal, tomar y conducir un vehículo sin consentimiento y huir o eludir a un oficial como conductor de un vehículo, todos delitos graves.

El acusado también enfrenta seis cargos por delitos menores, según consta en los registros judiciales del condado de Wood consultados ​​por Law&Crime.

El martes por la noche, paramédicos de Wisconsin Rapids habían subido a un paciente a una ambulancia cuando, de repente, un hombre saltó al asiento del conductor y huyó a toda velocidad, según una denuncia penal revisada por WISN, afiliada de ABC con sede en Milwaukee. “¿Qué haces?”, gritaron. También le ordenaron al conductor “¡Sal!” y “¡Alto!”, sin éxito.

Según informes, el propio paciente se indignó, afirmando que temía por su vida y le gritó al conductor: “¡Me muero de una enfermedad renal!”.

Las imágenes de la cámara corporal compartidas por el Departamento de Policía de Wisconsin Rapids y el medio regional muestran la ambulancia esquivando los clavos para desinflar las llantas, atravesando un vertedero y entrando en una carretera. También se puede ver a los oficiales compartiendo detalles, como: “El tipo está desnudo. Y parece que tiene cabello castaño largo y barba”.

Finalmente, la ambulancia se desvía de la carretera y se queda atascada en un campo, según las autoridades. Los oficiales se acercan y le exigen al sospechoso, posteriormente identificado como Feltz, que apague el vehículo y “salga con las manos en alto”. Finalmente, Feltz sale de la camioneta, y las autoridades pudieron verificar el estado del paciente en la parte trasera.

El paciente fue trasladado a un hospital cercano y Feltz fue arrestado. Sin embargo, supuestamente no cesó su comportamiento amenazante una vez bajo custodia policial.

“Es hora de que sientas mi dolor”, le dijo a un agente, según la denuncia, y también le dijo: “Sí, te estoy amenazando” y “Te toca morir”.

Declaró a la policía que ese día bebió aproximadamente media botella de limpiador químico y que podría haber tenido marihuana en su organismo, informó WISN.

