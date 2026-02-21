Vance se disculpa por decir que la iglesia se beneficia de los inmigrantes

El vicepresidente JD Vance sostuvo un encuentro privado con el cardenal Timothy Dolan para retractarse de declaraciones que habían provocado un fuerte malestar entre líderes católicos en Estados Unidos. Según reveló el propio Dolan, Vance reconoció que sus comentarios fueron inapropiados y que no reflejaban con precisión la labor de la Iglesia en temas migratorios.



La polémica se originó semanas atrás, cuando Vance sugirió públicamente que los obispos defendían posturas proinmigrantes por intereses financieros vinculados a programas federales de reasentamiento. Sus palabras fueron interpretadas como una acusación directa de que la Iglesia priorizaba recursos económicos por encima de principios humanitarios.



El choque por la política migratoria



El conflicto estalló después de que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos criticara una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que ampliaba las redadas migratorias, incluyendo operativos en espacios sensibles como escuelas y templos. Los obispos calificaron la medida como un quiebre de prácticas que tradicionalmente consideraban estos lugares como ámbitos protegidos.



En respuesta, Vance cuestionó que organizaciones católicas recibieran fondos federales para colaborar en el reasentamiento de inmigrantes y refugiados. Si bien esos recursos forman parte de acuerdos legales de larga data entre el gobierno y entidades religiosas, el tono del vicepresidente fue percibido como un ataque directo.



Dolan, una de las voces conservadoras más influyentes dentro del catolicismo estadounidense, calificó en su momento las declaraciones como injustas.



Por ahora, la disculpa privada parece haber reducido la fricción inmediata. Sin embargo, el debate sobre inmigración y valores morales continúa marcando una línea divisoria dentro del propio electorado conservador en Estados Unidos.



