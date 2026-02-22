Canadá emite alerta por violencia en Jalisco tras muerte de “El Mencho”

El Gobierno de Canadá expresó este domingo estar “profundamente alarmado” por la ola de violencia registrada en el estado mexicano de Jalisco, tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand, señaló en un comunicado que Ottawa sigue “de forma estrecha la grave y rápida evolución de la situación de seguridad” en la región, uno de los principales destinos turísticos para ciudadanos canadienses y estadounidenses.

De acuerdo con fuentes del Gobierno mexicano, Oseguera Cervantes, de 56 años, murió durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, ubicado a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital del estado.

Considerado uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, “El Mencho” tenía una recompensa multimillonaria por información que condujera a su captura.

El CJNG es señalado por autoridades estadounidenses como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, con presencia internacional en el tráfico de drogas.

Tras el operativo, se reportaron enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y grupos criminales, bloqueos carreteros con vehículos incendiados, explosiones y ataques en distintos puntos del estado.

Las autoridades canadienses informaron que grupos criminales establecieron bloqueos en múltiples ciudades, incluida Puerto Vallarta, uno de los destinos de playa más visitados por turistas de Norteamérica.

Según el aviso oficial, se registraron tiroteos y explosiones, se emitieron órdenes de confinamiento en algunas zonas y se suspendieron servicios de taxi y transporte de pasajeros hasta nuevo aviso.

El Gobierno canadiense pidió a sus ciudadanos evitar salir a las calles y mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades locales.

En tanto, la aerolínea Air Canada, la principal del país, suspendió temporalmente sus vuelos hacia Puerto Vallarta debido a la situación de seguridad. Otras compañías aéreas canadienses adoptaron medidas similares.

Puerto Vallarta es un destino clave para viajeros de Canadá y también para miles de residentes en Estados Unidos, especialmente durante la temporada alta de invierno.

