Equipo estadounidense ganador del oro en hockey femenino rechaza invitación de la Casa Blanca para el SOTU

El equipo femenino de Estados Unidos que conquistó la medalla de oro en hockey sobre hielo declinó asistir al discurso del Estado de la Unión (SOTU, en inglés), luego de recibir una invitación del presidente Donald Trump. La decisión fue comunicada públicamente el lunes mediante un pronunciamiento oficial del conjunto.

“Agradecemos sinceramente la invitación a nuestro Equipo Femenino de Hockey de EE. UU., ganador de la medalla de oro, y agradecemos profundamente el reconocimiento a su extraordinario logro”, declaró el equipo femenino estadounidense en un comunicado publicado el lunes. “Debido a la disponibilidad de tiempo y a compromisos académicos y profesionales previos a los Juegos, las atletas no pudieron participar. Fue un honor para ellas ser incluidas y agradecen este reconocimiento”.

La invitación también se extendió al equipo masculino, que igualmente ganó el oro en el torneo olímpico.

Logística y calendario, factores determinantes

Más allá del simbolismo político, el calendario deportivo resultó determinante. La temporada regular de la National Hockey League (NHL) se reanuda con cinco partidos el miércoles, mientras que la Professional Women’s Hockey League retoma actividades el jueves. En ese contexto, reorganizar vuelos y compromisos no era sencillo.

La logística también jugó su papel. Muchas jugadoras no tenían previsto llegar al país sino hasta la noche del lunes. El equipo masculino viajó en avión chárter a Miami esa misma mañana, pero las integrantes del conjunto femenino abordaron un vuelo comercial con destino a Atlanta.

AP reportó que las jugadoras no se enteraron de la invitación hasta la noche del domingo, lo que dificultó cambiar sus planes de viaje. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre los planes de viaje del equipo.

El torneo olímpico dejó finales vibrantes. El equipo femenino estadounidense superó a Canadá 2-1 en tiempo extra el jueves, mientras que el equipo masculino también venció a Canadá el domingo, igualmente en un duelo que se extendió más allá del tiempo reglamentario.

“Ha sido un torbellino, increíble. Es un sueño para nosotros, fue una manera increíble de unir al país”, dijo Matthew Tkachuk, integrante del equipo masculino, tras llegar a Miami.

Tkachuk agregó que fue un honor escuchar a Trump después de la victoria: “Por eso, nos sentimos definitivamente honrados de representarlo a él y a los millones de personas en todo el país”.

Durante la primera semana de los Juegos, el vicepresidente JD Vance asistió con su familia a dos triunfos del equipo femenino en la ronda preliminar, en medio de un torneo que combinó éxito deportivo con una agenda institucional compleja.

