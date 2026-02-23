La muerte de “El Mencho” moviliza al CJNG… y a creadores de ‘fake news’

CIUDAD DE MÉXICO.- Jalisco y otros estados registraron bloqueos y quemas luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a manos de fuerzas de seguridad mexicanas.

Grupos de resistencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) realizaron bloqueos carreteros en al menos 16 entidades, por lo que las autoridades federales y estatales coordinaron operativos para aplacar los levantamientos.

De acuerdo con los datos confirmados, Oseguera, originario de Michoacán, se enfrentó a cuerpos de élite de las Fuerzas Armadas. Se encontraba en Tapalpa, Jalisco. Durante gran parte de este domingo se mantuvieron los enfrentamientos en esa zona boscosa, con despliegues de fuerzas estatales y federales por todo el municipio serrano.

El suceso activó a distorsionadores digitales que a través de sus redes sociales buscaron generar pánico frente a una necesidad de la población por informarse y mantenerse a salvo. A través de sus cuentas difundieron imágenes falsas hechas con Inteligencia Artificial, y otras sacadas de contexto.

El investigador especializado en análisis del discurso digital, Alberto Escorcia, detectó una operación coordinada en la que al menos 500 cuentas automatizadas o “bots” se activaron para amplificar la desinformación sobre lo ocurrido en Jalisco y otras entidades.

Falso que sicarios tomaran el Aeropuerto de Guadalajara

Cuentas como la de Jorge García Orozco, Lourdes Mendoza, Guacamaya Leaks [cuenta que desde hace años usurpa la identidad del colectivo de hackers] y Alerta Mundial difundieron la mentira de que sicarios habían tomado el aeropuerto de Guadalajara.

“Toman sicarios el aeropuerto de Guadalajara, videos de empleados corriendo. Este es el peor acto de narco terrorismo en la historia de este país”, publicó García, en un primer tuit que luego borró.

Minutos después sumó otro tuit: “Civiles escondiéndose de los narco terroristas que tomaron el aeropuerto de Guadalajara, reportan balaceras. Tras la muerte del Mencho el CJNG, hace el mayor acto de narco terrorismo registrado en México”.

Esas publicaciones, con fotos y videos, comenzaron a ser compartidas por cientos de cuentas en tan solo minutos. Sin embargo, periodistas que estaban en el aeropuerto de Guadalajara negaron que “narco terroristas” tomaran las instalaciones, o que en su interior se registraran balaceras, como publicó el conductor de Televisión Azteca, Javier Alatorre.

Juan Carlos Munguía de Telediario mostró desde el aeropuerto de Guadalajara que las instalaciones seguían funcionando, custodiadas por elementos de la Guardia Nacional.

Respecto a las imágenes que circularon en redes sociales de gente en pánico al interior del Aeropuerto, mencionó que habían corrido al escuchar disparos en la carretera a Chapala. Pero como tal en el Aeropuerto no hubo registro de disparos.

El activista y comunicador climático, Pablo Montaño, relató que cerca de las 14:30 horas había salido del Aeropuerto de Guadalajara, donde observó que “el ejército tiene el control y resguarda la zona desde el ingreso de la carretera… Se puede circular de ida y vuelta a GDL”, aunque se podían observar autos calcinados en la carretera.

En su cuenta de X, el Grupo Aeroportuario del Pacífico también indicó que las instalaciones eran resguardadas por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, y subrayó que no se habían registrado incidentes violentos al interior.

“La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos”, apuntó.

Aeroméxico informó a las 17 horas sobre la cancelación de sus vuelos este domingo 22 de febrero hacia Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic. Mientras que Volaris señaló “posibles afectaciones” en los vuelos hacia Puerto Vallarta y Guadalajara, sin indicar una cancelación de los viajes.

En el caso del aeropuerto de Puerto Vallarta, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que “derivado de los hechos registrados esta mañana en las inmediaciones de los aeropuertos de Guadalajara, Puerto Vallarta y Tepic algunas aerolíneas internacionales desviaron sus vuelos.

Imágenes hechas con IA

Una de las imágenes que circuló con fuerza es la de una toma aérea que supuestamente muestra la devastación por quemas en Guadalajara. La compartieron cuentas como la del actor Héctor Suárez Gomís, el analista Alfredo Jalife, y cuentas de oposición como la de @DeniseMeadeG.

Sí hubo múltiples bloqueos y quemas en Jalisco, al darse la muerte de “El Mencho”. Sin embargo, en la foto mencionada se mira en la esquina inferior derecha un distintivo de que fue creada con Gemini, la inteligencia artificial de Google. El gobierno de Jalisco también afirmó que era una fotografía creada digitalmente.

Otra imagen es de la de un avión supuestamente incendiado en el aeropuerto de Guadalajara. Esta fue compartida por personajes como Javier Negre, que dirige La Derecha Diario; una plataforma conocida por su contenido opositor al gobierno de Claudia Sheinbaum; la Unidad de Datos de SinEmbargo ha documentado su historial de desinformación.

“Estará orgullosa la narcopresidenta de México”, publicó Negre junto a la imagen.

Desinformación en X luego de la detención de El Mencho

Sin embargo, ninguna aerolínea ni autoridad aeroportuaria reportó este domingo la quema de alguna aeronave en Jalisco. La fotografía tiene inconsistencias, como que no se observan ventanas en el avión. Y el gobierno estatal también incluyó esa imagen en su listado de contenido falso, negando que ocurriera la quema del avión.

No entraron hombres armados al Hospital Civil de Guadalajara

Las cuentas de la comunicadora Lourdes Mendoza y del “libertario” argentino Agustín Antonetti difundieron que se habían registrado evacuaciones en el Hospital Civil de Guadalajara “ante la posible presencia de grupos armados asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Pero el área de comunicación del Hospital negó la presencia de hombres armados. Dijeron al medio local El Informador que la instalación fue cerrada por precaución pero continuaron los servicios de urgencias

Dichos sin sustento sobre detención de “El Mencho” y ataques a estadounidenses

La comunicadora de ultraderecha estadounidense Laura Loomer difundió que: “Tras la eliminación hoy de un importante líder del cártel en México por parte de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) respondió con un asalto al aeropuerto de Guadalajara con hombres armados. Ahora toman como rehenes a turistas estadounidenses en carreteras y hoteles cercanos”.

Pero como ya mencionamos, es falso que hombres armados tomaran el Aeropuerto de Guadalajara. No tiene sustento su dicho sobre que tomaran como rehenes a turistas estadounidenses. No hay ningún reporte o denuncia al respecto. Y autoridades mexicanas negaron que fueran fuerzas de Estados Unidos las que mataran a “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Esta publicación es falsa. El operativo militar en Tapalpa, Jalisco, destinado a capturar a Rubén “N”, alias “Mencho”, fue planeado y ejecutado por Fuerzas Especiales Mexicanas. La acción se llevó a cabo en el marco de la cooperación bilateral, con autoridades estadounidenses aportando inteligencia complementaria. Actualmente, tropas de la Guardia Nacional y del Ejército de México refuerzan la seguridad en Jalisco y estados vecinos para mantener el orden”, le respondió a Loomer la Embajada de México en Estados Unidos.

No hay toque de queda en Quintana Roo

El gobierno de Quintana Roo alertó que son falsos los mensajes sobre un “toque de queda” en la entidad, en sitios como Cancún, como medida de seguridad ante el abatimiento del líder del Cártel de Jalisc

Las autoridades pidieron informarse en canales oficiales y no difundir desinformación.

