Vacunación gratis para mexicanos en Houston: lugar, fecha y horario

Los mexicanos que residen en Houston pueden acercarse al Consulado General de México, este 24 y 25 de febrero, para participar en una jornada especial de vacunación contra la influenza, completamente gratis.

A través de una publicación en Instagram, el consulado detalló que no se requiere presentar un seguro médico y tampoco se debe agendar una cita.

“El objetivo es eliminar barreras económicas y administrativas para facilitar el acceso a la inmunización”, se lee en el posteo, que además destaca que habrá orientación en español.

Cómo vacunarse gratis contra la influenza si eres mexicano en Houston

La jornada de vacunación estará disponible este martes y miércoles en el 3200 Rogerdale Road, entre las 9:00 y 11:00 de la mañana.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) insta a todos los mexicanos en Houston a que participen en la jornada, recalcando que la vacunación contra la influenza es fundamental cada año para prevenir hospitalizaciones, complicaciones de salud y fallecimientos.

Estos son los grupos más vulnerables ante influenza y que deben vacunarse obligatoriamente:

Población infantil: niños entre 6 meses y 5 años de edad.

niños entre 6 meses y 5 años de edad. Adultos mayores: personas de 60 años en adelante.

personas de 60 años en adelante. Mujeres embarazadas: en cualquier etapa de gestación.

en cualquier etapa de gestación. Pacientes con comorbilidades: personas de cualquier edad que padezcan enfermedades crónicas como diabetes, asma, hipertensión o cáncer.

Por qué es fundamental vacunarse contra la influenza todos los años

Según el equipo de expertos médicos de Mayo Clinic, el virus de la gripe o influenza cambia rápidamente, por lo que aumenta la posibilidad de que la vacuna no continúe protegiendo de los síntomas después de 10 a 12 meses.

“Todos los años se lanzan vacunas nuevas contra la gripe para hacer frente a los rápidos cambios de los virus de la gripe (…) Cuando recibe una vacuna, el sistema inmunitario genera anticuerpos para protegerlo de los virus que contiene la vacuna”, explica el portal.

En el caso de los bebés y niños, de 6 meses a 8 años, es posible que la primera vez reciban la vacuna con dos dosis, con un intervalo de al menos cuatro semanas. “Después pueden recibir la dosis anual única de esta vacuna”, aclara Mayo Clinic.

