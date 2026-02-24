Hermana de Karol G expone disputa familiar por presunto apoyo a su expareja

Una nueva controversia salpica a Karol G. El debate en redes sociales inició luego de que su hermana, Verónica Giraldo, destapó una fractura familiar derivada del supuesto apoyo a su expareja en medio del proceso judicial por la custodia de su hija.

En un video colocado desde sus redes sociales, la empresaria y hermana mayor de la intérprete expuso las bases del conflicto legal que enfrenta contra su expareja, Jaime Llano. Asimismo, evidenció el distanciamiento que existe con sus familiares, a quienes acusó de ser “cómplices” de la narrativa en su contra sobre una supuesta inestabilidad emocional y mental que le imposibilita cuidar de la menor.

Uno de los clips que tomó relevancia a nivel mediático fue aquel en donde la empresaria mostró una herida profunda en su mano izquierda. De acuerdo con el relato de la joven, el corte se dio cuando intentaba romper una ventana de la casa de sus padres, sitio en el que presuntamente se encontraba la menor.

Afectada, Verónica Giraldo se dijo decepcionada de la postura que su familia ha mostrado ante la batalla legal que libra contra el padre de su hija: “Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda”, recalcó.

Otra de las declaraciones que encendió las alarmas y causó preocupación entre los fanáticos de Karol G fue aquella en donde Verónica hizo alusión a las consecuencias que traería consigo la pérdida de contacto con su hija: “Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”, se le escucha decir en el audiovisual.

@barq_helca Verónica Giraldo hermana mayor de la cantante Karol G, expuso en redes sociales que toda su familia están apoyando a su ex pareja para quitarle a la NiñA y que no son la familia pErfecTa que aparentan ser en las redes sociales, por motivos de seguridad no se muestra en el vídeo la parte donde ella se HiRiO la mano por haber rOtO una ventana para poder sacar a su hijA de la casa y poder llevársela con ella. Esperamos que está polémica mediática no trascienda a más, ya que hay una MeNor de por medio. 🚨 #Karolg #chisme #fypシ #noticiastiktok #bichota @Karol G @TikTok @TikTok LIVE Latinoamérica ♬ sonido original – 🎧🎥🎭Barq_Helca🎭🎥🎧

Hermana de Karol G detalla episodios de violencia familiar durante su infancia

La ola de declaraciones de Verónica Giraldo en contra de la ganadora del Grammy y su familia no concluyó allí, pues en su relato aseguró que durante su infancia fue testigo de violencia intrafamiliar perpetuada por sus padres.

Lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal" Verónica Giraldo – Empresaria

Incluso, recordó un episodio que la habría marcado de por vida, pues escaló a limites inimaginables: “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días. Mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar“. Giraldo continuó: “Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”.

Familia de Karol G rompe el silencio y comparte su lado de la historia

La actividad en redes sociales de Verónica no tardó en llegar a oídos de la familia Giraldo, siendo Jessica Giraldo, hermana menor de Karol G, quien publicó un mensaje dirigido al público para aclarar la situación y solicitar el respeto del público mientras esta se navega a puerta cerrada.

“Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija“, solicitó la también mánager de la artista.

A pesar de que la propia Karol G no se ha pronunciado acerca de la controversia desde sus respectivos canales de comunicación, el propósito de la familia es claro: “Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia”, se finaliza en el comunicado.

