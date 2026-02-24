Rafael Amaya protagonizará nueva serie sobre “El Chapo”

Rafael Amaya, la figura que consolidó el fenómeno de las narcoseries con su interpretación de Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, está listo para dar un giro radical a su carrera.

Según reportes recientes confirmados por medios internacionales como Deadline, el actor mexicano asumirá el reto de interpretar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en una nueva serie de drama criminal.

Lo que distingue a este proyecto de otras versiones sobre el líder del Cártel de Sinaloa es su perspectiva. La historia será contada desde la visión de Emma Coronel, esposa de Guzmán, quien no solo forma parte del proyecto, sino que también funge como productora.

Amaya, además de encabezar el elenco, participará activamente en la producción ejecutiva de esta serie bilingüe.

A través de sus redes sociales, el actor expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: “Es un honor trabajar con Emma Coronel en este increíble proyecto. Seguimos construyendo a través de la pasión, la disciplina y el arte”, compartió con sus seguidores, confirmando así su regreso al género que lo llevó a la cima de la popularidad.

La producción, que aún no tiene un título oficial, se describe como una obra de ficción basada en hechos reales que explorará temas de lealtad, supervivencia y el complejo estilo de vida de Coronel.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y en búsqueda de guionistas para definir el tono de la narrativa.

Este anuncio llega en un momento de gran relevancia mediática, mientras Coronel también prepara un libro sobre sus vivencias tras su paso por prisión.

Aunque no se ha definido una plataforma de estreno ni una fecha de lanzamiento, la expectativa es alta por ver a Amaya encarnar a uno de los personajes más controversiales de la historia moderna, dejando atrás su icónico papel de los últimos años.

