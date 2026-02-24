Senador republicano recomienda a estudiantes cancelar sus vacaciones a México debido a la violencia

A pesar de que la Embajada de Estados Unidos en México levantó este martes la alerta de seguridad para sus ciudadanos en el país vecino ante la ola de violencia desatado en varias entidades derivado de la muerte de “El Mencho”, el narcotraficante más buscado por las autoridades, Markwayne Mullin, senador por Oklahoma, emitió una sugerencia a los jóvenes estudiantes para que cancelen sus planes de vacacionar durante la primavera en México.

El domingo por la mañana, el Ejército Mexicano con la cooperación de las autoridades estadounidenses ejecutó a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, popularmente conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y segundo narcotraficante más buscado después de Rafael Caro Quintero.

Ante el daño causado a dicha organización delictiva, en varias ciudades mexicanas, algunos de sus miembros produjeron narco bloqueos en carreteras, avenidas y además incendios en algunos comercios.

Esto generó violentos enfrentamientos con la policía y la Guardia Nacional sobre todo en el Oeste de México.

Por ello, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum emitió lo que denominó un denominado Código Rojo invitando a la población a no salir a las calles principalmente en estados de dicha zona del país.

Siguiendo una línea similar, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia instando a los ciudadanos estadounidenses en Jalisco, Tamaulipas y partes de Michoacán, Guerrero y Nuevo León a resguardarse en sus hogares.

Después de casi 48 horas, las autoridades estadounidenses levantaron dicha alerta.

La violencia se extendió a Puerto Vallarta, donde integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación incendiaron varios vehículos. (Crédito: Arturo Montero / EFE)

No obstante, durante una entrevista concedida al canal de televisión CNBC, el republicano Markwayne Mullin insistió en que durante la primavera vacacionar en México no resulta conveniente para los jóvenes estadounidenses.

“Nadie debería ir allí en este momento. Es una situación muy volátil y Estados Unidos está concentrado en observar lo que está sucediendo”, expresó.

Acto seguido, el senador de 48 años elogió el trabajo de colaboración realizado entre Estados Unidos y México rumbo a la desarticulación de los Cárteles que operan desde el vecino del Sur.

“Es una gran oportunidad para nosotros y para México de eliminarlos a todos. ¿Vamos a eliminar todo el narcotráfico del mundo? ¡Absolutamente no! ¿Pero podremos controlarlo de nuevo? ¡Absolutamente!”, enfatizó.

