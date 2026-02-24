Sospechoso mata a dos policías tras enfrentamiento durante parada de tráfico en Missouri

Un sospechoso mató este lunes a dos agentes del orden en el estado de Missouri tras abrir fuego en dos enfrentamientos distintos que comenzaron durante una parada de tráfico y culminaron en un bosque cercano, informaron las autoridades.

El hombre fue identificado como Richard Bird, de 45 años. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Stone, el primer tiroteo ocurrió durante una detención vehicular en la Carretera Estatal 160, cuando el sospechoso presuntamente disparó contra los agentes, causando la muerte de un oficial.

Segundo enfrentamiento

Tras el ataque inicial, Bird huyó del lugar y abandonó la camioneta que conducía. La Missouri State Highway Patrol emitió una Alerta Azul y difundió una imagen del vehículo del sospechoso para alertar a otras agencias y a la ciudadanía.

Posteriormente, un helicóptero de la misma patrulla localizó una fuente de calor en una zona boscosa, que fue identificada como el sospechoso. Según explicó el sheriff del condado de Christian, Brad Cole, cuando los agentes se acercaron, Bird volvió a abrir fuego de inmediato.

“Una vez que los agentes estuvieron cerca de él, inmediatamente abrió fuego contra ellos”, declaró Cole en rueda de prensa. Durante ese segundo enfrentamiento, tres oficiales resultaron heridos por disparos. Un agente del condado de Christian falleció a causa de las heridas.

Sospechoso abatido por agentes

Otros dos agentes —uno del condado de Christian y otro del condado de Webster— también resultaron heridos, aunque las autoridades indicaron que sus lesiones no ponen en peligro sus vidas.

El sospechoso continuó disparando hasta que los agentes repelieron el ataque y lo abatieron en el lugar, poniendo fin al operativo.

Las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el motivo del ataque, mientras las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

