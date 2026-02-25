Cambios cerebrales en embarazos pueden estar relacionados con trastornos de salud mental en madres

Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam han descubierto cambios únicos en el cerebro de las mujeres durante su segundo embarazo. Este nuevo estudio, que evaluó a 110 mujeres, revela que los cambios en las redes neuronales son cruciales para la atención y la adaptación a las demandas de ser madre.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature Communications, subrayan la conexión entre los cambios cerebrales y los problemas de salud mental materna. Aproximadamente el 10% de las mujeres embarazadas y el 13% de las recién parturientas enfrentan trastornos mentales, como la depresión.

Esto resalta la necesidad de entender cómo la neurología del embarazo se relaciona con el bienestar emocional de las madres.

Implicaciones para la atención materna

Si bien estudios previos habían establecido cómo el cerebro de la mujer cambiaba durante el primer embarazo para prepararse para la maternidad, ahora lo hace de cara a prepararse para una fase más madura. Aunque vale acotar que estos cambios solo se empiezan a presentar en los últimos meses de gestación.

“Esos procesos podrían beneficiar a la madre que tiene que cuidar a varios hijos”, explica a BBC Mundo la investigadora Milou Straathof, quien analizó la información.

El estudio no solo establece la existencia de cambios cerebrales durante el segundo embarazo, sino que también sugiere nuevas vías para mejorar la atención en salud materna. La comprensión de cómo se adapta el cerebro a las exigencias de la maternidad podría ser clave para abordar el aumento de la depresión posparto.

A pesar de los avances, los investigadores reconocen la necesidad de más estudios para comprender completamente el impacto de la maternidad en la neurología femenina. Este enfoque podría facilitar un mejor acompañamiento a las mujeres en su viaje hacia la maternidad.

Cómo se comparan ambos embarazos

Los embarazos provocan cambios estructurales y funcionales en el cerebro de las mujeres, adaptándolas a la maternidad, pero estos difieren entre el primero y el segundo.

Cambios en el primer embarazo

Durante el primer embarazo, se observan modificaciones intensas en la red de modo predeterminado (default mode network), asociada a la autorreflexión, empatía y procesos sociales. Estos cambios ayudan a preparar el cerebro para la maternidad inicial y se vinculan más con la salud mental postparto.

En el segundo embarazo, la red de modo predeterminado se modifica de nuevo, pero con menor intensidad, como un “afinado” de adaptaciones previas. Los cambios más marcados ocurren en redes de control de atención y respuesta a estímulos sensoriales, facilitando el cuidado de múltiples hijos.

Apoyo a la salud mental de embarazadas

Las mujeres embarazadas que enfrentan cambios negativos en su salud mental, como ansiedad o depresión, pueden beneficiarse de un apoyo integral que aborde tanto aspectos emocionales como prácticos. Este soporte ayuda a mejorar su bienestar y reduce riesgos para ellas y el bebé.

Tipos de apoyo profesional

La psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, es efectiva para modificar patrones negativos de pensamiento y reducir síntomas de ansiedad o depresión durante el embarazo.

Hablar con un terapeuta, consejero o médico de inmediato permite un tratamiento temprano, que incluye sesiones individuales o grupos de apoyo con otras madres.

En casos graves, se puede considerar apoyo psiquiátrico con medicamentos seguros, como ciertos antidepresivos evaluados por especialistas.

Apoyo emocional y social

El apoyo de familiares y amigos mediante escucha activa, empatía y validación de emociones es clave para manejar el estrés y fomentar la adaptación.

Participar en charlas psicoeducativas o grupos de autoayuda ayuda a resolver dudas sobre el parto, el vínculo con el bebé y la reincorporación laboral.

Incluso profesionales no especializados en salud mental pueden ofrecer sesiones útiles en áreas con pocos recursos, enseñando estrategias para reemplazar pensamientos ansiosos.

Recursos accesibles

Consultar al médico obstetra para integrar la historia clínica mental en el seguimiento prenatal asegura una atención personalizada.

Organizaciones de salud mental materna promueven información y grupos de apoyo comunitarios para empoderar a las mujeres.

También te puede interesar:

· Cada vez más embarazadas retrasan la atención prenatal: un cuarto de ellas lo hace, según los CDC

· Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte materna durante el embarazo

· Qué tiempo esperar después de una cesárea para tener relaciones sexuales