Cuatro personas mueren en apuñalamiento múltiple en Washington; sospechoso abatido por la policía

Cuatro personas murieron este martes en un violento apuñalamiento ocurrido en la comunidad de Purdy, en el estado de Washington, mientras que el presunto atacante fue abatido por un agente que acudió al lugar, informaron las autoridades.

La Pierce County Sheriff’s Office confirmó que las víctimas eran cuatro adultos. Tres fueron declarados muertos en la escena y un cuarto falleció posteriormente en un hospital local. El sospechoso, un hombre de 32 años cuya identidad no ha sido divulgada, murió tras recibir disparos de la policía.

Cuatro adultos fueron asesinados a puñaladas la mañana del martes en Purdy, estado de Washington. Crédito: John Froschauer | AP

Ataque tras violación de orden de protección

El incidente comenzó poco después de las 8:45 a. m., cuando la oficina del sheriff recibió una llamada informando que el sospechoso había ingresado a una vivienda en Purdy presuntamente en violación de una orden de protección.

Mientras un agente se dirigía a la residencia para notificar formalmente la orden —que aún no había sido entregada—, comenzaron a surgir reportes de que un hombre estaba “apuñalando a varias personas” afuera de la casa, alrededor de las 9:30 a. m.

“Unos tres minutos después, el agente del sheriff del condado de Pierce llegó al lugar y alertó de que se habían producido disparos”, explicó la agente Shelbi Boyd, del Departamento de Policía de Tacoma, durante una rueda de prensa.

El oficial disparó contra el sospechoso, quien fue declarado muerto en la escena.

El presunto agresor, un hombre de 32 años, fue abatido por un agente del condado de Pierce minutos después del ataque. Crédito: John Froschauer | AP

Autoridades investigan para esclarecer el hecho

Las autoridades indicaron que el ataque ocurrió en la península de Key, en una zona residencial cercana a Gig Harbor, aproximadamente a una hora al suroeste de Seattle y a 20 minutos al noroeste de Tacoma.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre la identidad de las víctimas ni la naturaleza exacta de su relación con el agresor. Sin embargo, las autoridades señalaron que el caso involucra a personas que se conocían, dado que existía una orden de protección vinculada al domicilio.

El Equipo de Investigación de Fuerza del condado de Pierce encabeza las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

“No sabemos con certeza cuál era el parentesco de cada una de las víctimas del apuñalamiento”, indicó Boyd. La investigación continúa.

