Denny’s regalará desayunos todos los días con su nuevo Spring Break Pass ¿Cómo acceder?

La famosa cadena de restaurantes estadounidense, Denny’s indicó que durante la temporada de primavera de este año ofrecerá a sus comensales desayunos totalmente gratis con su Spring Break Pass.

A través de un comunicado, Ellie Doty, vicepresidenta sénior y directora de marca de Denny’s comentó que “el Spring Break Pass garantiza que nuestros huéspedes no tengan que buscar ahorros mientras están en movimiento: solo abróchense el cinturón, escaneen y listo”, dijo.

Según la cadena especializada en desayunos las 24 horas, para acceder a este pase los clientes deberán comprar el Denny’s Spring Break Pass, que tiene un costo de $14,99; luego deben acercarse a cualquiera de los restaurantes y escanear el código QR para el canje de un Everyday Value Slam.

Esta bandolera de edición limitada de Denny’s ofrece comidas gratuitas que tienen un valor de más de $300 desde el lunes 2 de marzo hasta el martes 14 de abril o hasta agotarse la existencia.

El pase está disponible para miembros de Denny’s Rewards en la página web DinerDrip.com desde este martes 24 de febrero del 2025. La cadena indicó que la oferta no será válida para ninguna otra promoción o descuento.

Finalmente, Denny’s detalló a sus comensales que el Everyday Value Slam está compuesto por dos panqueques de suero de leche a elección del comensal, acompañado de dos huevos, dos tiras de tocino o, en reemplazo, dos salchichas de cerdo; además, se incluye pan francés brioche o una galleta con salsa.

