Donald Trump concederá medalla presidencial al guardameta de la selección de hockey sobre hielo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante su discurso sobre el estado de la Unión que concederá la Medalla Presidencial de la Libertad a Connor Hellebuyck, figura clave de la selección de hockey sobre hielo de EE.UU. que conquistó el oro en los Juegos de Invierno.

La distinción, considerada el mayor honor civil en el país, llega tras una actuación decisiva del guardameta en la final ante Canadá, que permitió a Estados Unidos volver a lo más alto del podio después de 46 años.

Trump reconoce a Hellebuyck en el Capitolio

Durante su intervención, Donald Trump sorprendió al invitar al equipo completo al Capitolio, gesto que fue celebrado por legisladores republicanos y también por algunos demócratas.

“Quiero agradecer (tu actuación en los Juegos). Qué trabajo tan especial has realizado”, aseguró Trump, quien además ironizó sobre la reacción de la oposición.

“Es la primera vez que los veo levantarse”, bromeó Trump a cuenta de los demócratas que se alzaron para aplaudir a la selección estadounidense de hockey sobre hielo.

El momento se convirtió en uno de los pasajes más comentados del discurso presidencial, combinando política y deporte en una misma escena.

Oro histórico para Estados Unidos en hockey sobre hielo

La selección de Estados Unidos logró una hazaña memorable al derrotar 2-1 a Canadá, considerada la mayor potencia mundial en hockey sobre hielo, en tiempo extra.

El triunfo significó el primer oro olímpico para EE.UU. en esta disciplina en 46 años, un logro que quedará marcado en la historia del deporte estadounidense.

La actuación de Connor Hellebuyck fue determinante bajo los tres palos, con intervenciones clave que sostuvieron al equipo en los momentos más críticos del partido.

Connor Hellebuyck, estrella de los Winnipeg Jets

Además de su papel en la selección, Hellebuyck milita en los Winnipeg Jets, equipo de la NHL, donde se ha consolidado como uno de los porteros más consistentes de la liga.

Su desempeño en los Juegos de Invierno no solo elevó su prestigio internacional, sino que ahora lo coloca en la lista de deportistas distinguidos con la Medalla Presidencial de la Libertad, un reconocimiento reservado a figuras que han dejado huella en la sociedad estadounidense.

Medalla Presidencial de la Libertad: máximo honor civil en EE.UU.

La Medalla Presidencial de la Libertad es el mayor reconocimiento civil otorgado por el gobierno de Estados Unidos a ciudadanos que han realizado contribuciones excepcionales al país.

Con esta decisión, Donald Trump subraya el impacto del deporte como símbolo de unidad nacional y reconoce a Connor Hellebuyck como protagonista de una de las gestas deportivas más importantes del año.

Sigue leyendo:

· Equipo estadounidense ganador del oro en hockey femenino rechaza invitación de la Casa Blanca para el SOTU

· Estados Unidos logra el oro olímpico contra Canadá en hockey sobre hielo masculino

· En apenas tres días se agotó suministro de condones para atletas en Juegos Olímpicos de Invierno