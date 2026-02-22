Estados Unidos logra el oro olímpico contra Canadá en hockey sobre hielo masculino

Estados Unidos se proclamó campeón olímpico de hockey sobre hielo masculino al derrotar 2-1 a Canadá en la final de los Juegos de Milán-Cortina. El equipo estadounidense conquistó así su tercera medalla de oro en la categoría y la primera desde 1980, cuando logró el histórico triunfo en Lake Placid.

RED, WHITE, BLUE AND GOLD. TEAM USA IS BRINGING HOME THE #WINTEROLYMPICS GOLD. 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/tbv1BILBDj — USA Hockey (@usahockey) February 22, 2026

El gol decisivo fue obra de Jack Hughes, quien anotó a los 1:41 del tiempo extra en una jugada iniciada por Zach Werenski tras recuperar el disco ante Nathan MacKinnon. Hughes avanzó sin marca y superó al portero Jordan Binnington para sentenciar el encuentro.

Estados Unidos había tomado la ventaja en el primer periodo con un tanto de Matt Boldy a los seis minutos. Canadá igualó el marcador al final del segundo periodo mediante Cale Makar. El partido se definió en un tiempo suplementario de tres contra tres, luego de un desarrollo intenso y con múltiples oportunidades para ambos equipos.

El arquero Connor Hellebuyck fue una de las figuras del encuentro al detener 41 de los 42 disparos que enfrentó. Durante el torneo acumuló 131 atajadas sobre 137 tiros, consolidándose como pieza clave del equipo estadounidense.

“Fue nuestro mejor jugador por mucho”, declaró el extremo Matt Boldy. “Es un crack. Quiere estar presente en esos momentos. Quiere hacer las paradas. Y lo hizo, así que sin duda fue nuestro MVP”.

Reacciones, ausencias y contexto histórico

Tras el gol del triunfo, Hughes destacó la importancia del resultado. “Ahora mismo, todo gira en torno a nuestro país”, afirmó el delantero. “Amo a Estados Unidos, amo a mis compañeros. Es increíble. La hermandad del hockey estadounidense es muy fuerte”. Más adelante agregó: “No éramos favoritos frente a Canadá, pero les ganamos. Podría haber sido cualquier cosa”.

El capitán Auston Matthews también valoró la anotación decisiva: “Creo que cuando Jack anotó… Definitivamente recordaré el gol de Jack”, reseñó AP.

The USA men's hockey team takes in the anthem at the #WinterOlympics. 🇺🇸 pic.twitter.com/xSVGOtUddn — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) February 22, 2026

El encuentro estuvo marcado por la ausencia del capitán canadiense Sidney Crosby, quien no participó en la final por lesión. “Fue una decisión difícil”, explicó Crosby. “Obviamente, siempre quieres estar ahí y encontrar la manera de hacerlo. Pero no a costa de lo que hay que hacer. Y viendo cómo jugamos hoy, los chicos jugaron increíble”.

En el aspecto emocional, jugadores estadounidenses rindieron homenaje a Johnny Gaudreau, fallecido en 2024 junto a su hermano. Werenski y Matthew Tkachuk portaron una camiseta con el número 13 durante la celebración. “Solo queríamos mostrarle nuestro apoyo a la familia Gaudreau”, señaló Brady Tkachuk. “Era muy querido para muchos de nosotros y lo extrañamos muchísimo. Lo hicimos por él”.

Con este triunfo, Estados Unidos rompe una racha de dominio canadiense en torneos internacionales recientes y confirma el crecimiento de una generación formada mayoritariamente en el Programa de Desarrollo de Selecciones Nacionales de USA Hockey. La victoria representa un nuevo capítulo para el hockey estadounidense a nivel olímpico.

