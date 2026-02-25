El FBI capturó a un joven que abusó de una menor de 13 años en California tras contactarla en línea

Un hombre de Pennsylvania presuntamente voló a través del país para abusar sexualmente de una niña de 13 años y luego cumplir un pacto que ambos hicieron de quitarse la vida, según las autoridades federales.

Matthew Edward Pysher, de 18 años, fue detenido por agentes del orden público mientras se escondía en una habitación de hotel en California con la menor el 20 de febrero, tras presuntamente cortarla con un cuchillo y luego abusar sexualmente de ella, según una copia de su denuncia penal obtenida por People.

La niña fue interrogada por las autoridades en el lugar de los hechos y declaró que el plan de Pysher era “subir a la azotea de un hotel ‘grande’ y saltar juntos”.

Pysher ahora enfrenta un cargo federal de viaje con la intención de participar en conducta sexual ilícita.

Supuestamente, Pysher y la niña comenzaron a comunicarse en diciembre de 2025 en Discord, según informó la madre de la niña a las autoridades.

Supuestamente, instruyó a la menor para que le enviara material sexualmente explícito e imágenes de autolesiones por internet y, específicamente, la animó, mediante mensajes de chat, a participar en actos de autolesión, según la denuncia.

La denuncia también detalla que Pysher supuestamente convenció a la menor para que creara un servidor de Discord donde pudiera ser filmada usando cuchillas para cortarse.

El 10 de febrero, la madre de la menor contactó al FBI, quien declaró que su hija estaba siendo incitada a autolesionarse por un individuo llamado ‘Matthew’ y que su hija se había encontrado con Matthew en un servidor de Discord relacionado con personas con enfermedades mentales.

Un agente del FBI declaró que acababan de salir de la casa de la menor el 20 de febrero, después de recoger sus dispositivos digitales para su inspección, cuando la madre llamó para informarles que su hija se había escapado y que su abuelo había encontrado una nota de suicidio.

Los agentes registraron entonces un número de teléfono que la madre encontró en la habitación de la niña y lo relacionaron con dos direcciones de correo electrónico registradas a nombre de Pysher.

Tras obtener la ubicación del teléfono, el FBI determinó que Pysher había volado de Pensilvania a Los Ángeles ese mismo día y se encontraba en Castaic, una comunidad no incorporada ubicada aproximadamente a 64 kilómetros al norte de Los Ángeles.

Las autoridades comenzaron entonces a revisar las grabaciones de vigilancia de moteles locales y encontraron un video de Pysher y la joven entrando en una habitación del Motel Rodeway Inn, según la denuncia.

“Dentro de la habitación, las autoridades encontraron a la Víctima Menor Uno escondida en el baño, así como una botella de lubricante en la mesita de noche, un cuchillo, varias hojas de afeitar y pañuelos con sangre”, indica la denuncia.

La joven presuntamente declaró a las autoridades que una mujer la había llevado a ella y a Pysher al hotel, donde este la cortó varias veces con un cuchillo en los antebrazos izquierdo y derecho durante aproximadamente 15 minutos y luego mantuvo relaciones sexuales con ella, aunque ella dijo que no quería.

La joven también declaró que, durante el acto sexual, Pysher la estranguló repetidamente hasta el punto de impedirle hablar. Pysher aún no ha comparecido ante el tribunal y la investigación sigue en curso. El FBI insta a cualquier otra persona que pueda haber sido víctima de Pysher a que se presente y se ponga en contacto con la oficina local de Los Ángeles.

