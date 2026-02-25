El SUV eléctrico de Hyundai que desafía al Tesla Model Y

Lo que comenzó como un movimiento pensado exclusivamente para el competitivo mercado chino terminó convirtiéndose en algo mucho más ambicioso. Hyundai tomó uno de sus desarrollos más específicos para Asia y decidió darle pasaporte internacional justo cuando la batalla global por el coche eléctrico entra en su fase más intensa.

Lee también: Fallo en aranceles de Trump: ¿Bajará el precio de los autos?

La jugada no es menor. Mientras muchas marcas occidentales intentan defender terreno frente al avance de fabricantes chinos, el gigante surcoreano hace exactamente lo contrario: aprovechar su producción en China para atacar nuevos mercados con un producto diseñado bajo estándares extremadamente exigentes en precio y tecnología.

Puedes leer: Recursos gratuitos para aprender a manejar en California

Así aparece el Hyundai Elexio, un SUV eléctrico que ya no quiere quedarse como una propuesta regional y que ahora inicia su expansión comenzando por Australia, uno de los escenarios más calientes del momento para la movilidad eléctrica.

De proyecto local a apuesta internacional

El Elexio nace dentro de Beijing-Hyundai, la empresa conjunta entre Hyundai y BAIC Motor en China. Originalmente fue concebido para competir cara a cara con gigantes locales como BYD, pero el resultado final parece haber convencido tanto a la marca que decidió exportarlo.

Australia fue el primer destino elegido, un mercado donde las marcas chinas están creciendo a gran velocidad y donde Tesla todavía mantiene una fuerte presencia. Allí, Hyundai posicionó este modelo prácticamente en el mismo rango de precio que el Tesla Model Y.

La versión Elite arranca desde aproximadamente $39,500 dólares como precio introductorio, aunque la marca ya anticipó que esta cifra podría aumentar tras el periodo inicial de lanzamiento. Más adelante llegará una variante estándar desde unos $38,800 dólares, quedando apenas unos pocos dólares por encima del Model Y básico en ese país.

Interior del Hyundai Elexio. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Plataforma conocida, autonomía protagonista

Bajo la carrocería, el Hyundai Elexio utiliza una variante de 400 voltios de la conocida plataforma E-GMP del grupo coreano. El sistema incorpora un motor delantero de 160 kW acompañado por una batería LFP de 88.1 kWh.

Aquí aparece uno de sus argumentos más fuertes: la autonomía. La versión estándar puede alcanzar hasta 562 kilómetros bajo ciclo WLTP, mientras que la variante Elite declara 546 kilómetros.

La comparación resulta inevitable. En el mismo mercado, el Tesla Model Y de tracción trasera ofrece hasta 466 kilómetros WLTP, dejando al modelo coreano con una ventaja clara en alcance teórico.

Además, admite carga rápida en corriente continua de hasta 150 kW, permitiendo pasar del 10% al 80% de batería en alrededor de 38 minutos, una cifra competitiva dentro del segmento.

Hyundai Elexio. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Un interior pensado para diferenciarse

Hyundai quiso que el Elexio tuviera personalidad propia y no fuese simplemente otro SUV eléctrico dentro de su catálogo global. El habitáculo refleja esa intención con una pantalla panorámica de 27 pulgadas que domina visualmente el espacio frontal, acompañada por instrumentación digital independiente.

Las versiones más equipadas suman volante calefactado, asientos delanteros ventilados y calefactados, cargadores inalámbricos para smartphones y apertura eléctrica del portón trasero, elementos cada vez más valorados por quienes buscan confort diario sin saltar a precios premium.

La elección del mercado australiano tampoco responde al azar. Allí, el crecimiento de fabricantes asiáticos está redefiniendo rápidamente el ranking de ventas eléctricas. Modelos provenientes de China ganan terreno mes a mes, obligando a marcas tradicionales a reaccionar con propuestas más competitivas.

Seguir leyendo:

Hay riesgos, pero Elon Musk va por más con el robotaxi

El auto de Iron Man llega a una subasta millonaria

Lexus no se duerme y quiere revivir un auto que te encantará