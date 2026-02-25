Probamos el Jeep Cherokee 2026, competencia del Toyota RAV4

En 1974, Jeep lanzó el SJ Cherokee, el primer Cherokee de la historia. Ahora más de cinco décadas después, la marca presenta una evolución clave: el Jeep Cherokee 2026, el primer Cherokee híbrido que se venderá en Estados Unidos.

Este nuevo 2026 Jeep Cherokee es un SUV mediano de dos filas de asientos, más grande que la generación anterior, con mayor distancia entre ejes, más altura y más espacio interior. Además, al ser híbrido, es mucho más eficiente y arranca en un precio competitivo: desde $37,000 dólares, ya con envío incluido.

El 2026 Jeep Cherokee viene equipado con un motor de cuatro cilindros 1.6 litros turbo híbrido que entrega 210 caballos de fuerza y 230 libras por pie de torque. Acelera de 0 a 60 millas por hora en aproximadamente 8.3 segundos.

En el exterior mantiene uno de los rasgos más reconocibles de Jeep: la parrilla de siete ranuras verticales, en este caso en acabado negro brillante. Tendrá ocho colores disponibles, incluyendo blanco, rojo y azul sin costo adicional, un guiño claro a la bandera estadounidense, algo que Jeep siempre utiliza como parte de su identidad de marca. Las versiones Cherokee, Laredo y Limited montan rines de 18 pulgadas, mientras que la Overland incorpora rines de 20 pulgadas.

En la parte trasera destacan las nuevas luces rectangulares con firma luminosa distintiva. El maletero ofrece 33.6 pies cúbicos detrás de la segunda fila y los asientos se pueden abatir en configuración 60/40 para ampliar la capacidad de carga.

Por dentro incorpora un panel digital de 10.25 pulgadas y una pantalla central táctil de 12.3 pulgadas, con un diseño más horizontal y moderno. Incluye control de clima bizona, modos de manejo (Auto, Snow, Sand/Mud y Sport), control de descenso y múltiples asistencias de seguridad, entre ellas control crucero adaptativo y frenado automático de emergencia.

El Jeep Cherokee 2026, se ofrece en cuatro versiones: Cherokee ($37,000), Laredo ($40,000), Limited ($42,000) y Overland ($45,000). A medida que se sube de versión, se añaden elementos como asientos calefactables, cargador inalámbrico, portón eléctrico y techo panorámico doble en la Overland.

