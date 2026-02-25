Riesgo fatal: GM tuvo que llamar a revisión miles de SUV

Una nueva alerta mueve a General Motors y vuelve a poner el foco en uno de los puntos más sensibles de la industria automotriz: la seguridad mecánica. Esta vez no se trata de un detalle menor ni de un ajuste estético.

Lee también: Fallo en aranceles de Trump: ¿Bajará el precio de los autos?

El fabricante estadounidense inició el retiro de más de 44,000 SUV de gran tamaño tras detectar un problema que, en determinadas condiciones, podría comprometer seriamente el control del vehículo.

Puedes leer: Recursos gratuitos para aprender a manejar en California

El inconveniente afecta a varios de los modelos más populares y rentables del grupo, incluyendo Chevrolet, GMC y Cadillac. Todos comparten arquitectura, componentes clave y, ahora, también una revisión obligatoria que busca evitar situaciones potencialmente peligrosas en carretera.

Los modelos involucrados en el retiro

El llamado a revisión incluye unidades 2022 equipadas con motor a gasolina y transmisión automática de 10 velocidades con selector electrónico de marchas. Entre los modelos afectados aparecen la Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, GMC Yukon, GMC Yukon XL, Cadillac Escalade y Cadillac Escalade ESV.

Todos estos SUV fueron construidos sobre la plataforma T1 de GM, utilizada para vehículos de gran tamaño orientados tanto al uso familiar como al trabajo pesado o transporte premium.

Según la documentación entregada por la compañía a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el origen del problema se encuentra dentro del sistema de transmisión automática.

¿Qué ocurre exactamente con la transmisión?

El fallo está relacionado con un desgaste prematuro en el cuerpo de válvulas encargado de gestionar la presión hidráulica interna de la transmisión. Con el paso del tiempo, ese desgaste puede provocar pérdida de presión, generando comportamientos inesperados.

Entre los síntomas detectados se encuentran reducciones bruscas de marcha, cambios repentinos y, en el peor de los casos, el bloqueo momentáneo del eje trasero. Si esto sucede mientras el vehículo circula a velocidad de autopista, aumenta considerablemente el riesgo de pérdida de control.

General Motors confirmó que tiene registro de un accidente potencialmente vinculado con esta condición, aunque sin reportes de personas lesionadas.

Así comenzó la investigación

El origen del retiro se remonta al 5 de noviembre de 2025, cuando un empleado de GM presentó un informe interno mediante el sistema Speak Up for Safety después de que un cliente denunciara que su SUV perdió estabilidad tras un bloqueo de transmisión y terminó impactando contra una barandilla.

Pocas semanas después, el 21 de noviembre de 2025, la marca inició formalmente una investigación técnica. GM ya había analizado previamente una situación similar asociada a otro retiro, pero las nuevas evaluaciones revelaron un escenario distinto y potencialmente más severo.

Los análisis identificaron dos factores comunes en los vehículos afectados: transmisiones fabricadas entre abril y septiembre de 2022 y la ausencia de una versión más reciente del software de diagnóstico del módulo de control de transmisión.

La solución no será mecánica

A diferencia de otros retiros masivos que implican reemplazos complejos, en este caso la solución se centra en una actualización electrónica preventiva. Los concesionarios instalarán un nuevo software del módulo de control de transmisión (TCM) capaz de monitorear continuamente el desgaste interno.

Cadillac Escalade. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

El sistema puede detectar señales de deterioro aproximadamente 10,000 millas antes de que exista riesgo real de bloqueo. Si identifica anomalías, limitará automáticamente el funcionamiento de la transmisión a la quinta marcha para evitar reducciones peligrosas desde marchas altas.

Esto podría traducirse en una aceleración más moderada o menor respuesta del vehículo, pero elimina el escenario que podría causar el bloqueo de las ruedas traseras.

General Motors comenzará a notificar oficialmente a los propietarios el 30 de marzo de 2026. Los conductores de unidades Tahoe, Suburban, Yukon, Yukon XL, Escalade o Escalade ESV del año modelo 2022 podrán verificar si su vehículo está incluido mediante el número VIN o contactando directamente con su concesionario autorizado.

Seguir leyendo:

Hay riesgos, pero Elon Musk va por más con el robotaxi

El auto de Iron Man llega a una subasta millonaria

Lexus no se duerme y quiere revivir un auto que te encantará