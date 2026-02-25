Tom Hanks dará vida a Abraham Lincoln en la adaptación de “Lincoln in the Bardo”

El actor Tom Hanks acaba de asegurar un nuevo proyecto en la pantalla grande. Se trata de la cinta “Lincoln in the Bardo”, adaptación de la novela escrita por George Saunders y que incorporará animación en stop-motion.

De acuerdo con un comunicado oficial, el dos veces ganador al Oscar asumirá el rol del decimosexto presidente de Estados Unidos, quien estuvo al mando del país durante eventos históricos como la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, bajo la dirección del cineasta Duke Johnson.

Siguiendo la tendencia de otras estrellas como Sydney Sweeney, Salma Hayek y Gerard Butler, Tom Hanks no solo participará en este proyecto a través de su faceta como actor. Según se reveló, también contribuye como productor a través de su compañía Playtone.

La filmación del proyecto cinematográfico se llevará a cabo en Londres este 2026; sin embargo, su fecha de estreno aún no ha sido confirmada debido a que se encuentra en las primeras fases de su producción.

¿De qué tratará “Lincoln in the Bardo”?

Esta producción desarrollada por Starburns Industries será adaptada por el propio escritor de la novela homónima que conquistó las ventas del New York Times y obtuvo el Premio Booker en el año 2017. Y esta se centrará en los estragos a nivel personal y profesional de la muerte de su hijo de 11 años, considerado uno de los episodios más personales en la vida de Abraham Lincoln.

Esta narrativa promete incluir figuras históricas reconocidas, así como personajes ficticios que se desarrollarán en un cementerio, representando una muestra de los días posteriores al fallecimiento del hijo de Lincoln.

Sobre esto, la revista Varierty reportó: “La película explorará temas de amor, empatía y capacidad humana ante un dolor inimaginable a través de un conjunto de personajes vivos y muertos, históricos e inventados“, reveló el portal especializado.

Además, uno de los detalles que hará a esta propuesta diferente a las demás es que combinará sus secuencias de live-action con segmentos animados mediante la técnica de stop-motion, único para su época.

