Embajador de México en EE.UU. respondió a la atribución de Trump sobre muerte de “El Mencho”

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, dijo que es seguro viajar al país, luego de las alertas por inseguridad emitidas por el Gobierno de EE.UU. a causa de la violencia generada por la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

En entrevista con Erin Burnett, el funcionario destacó que, tras los hechos violentos, ningún civil estadounidense o turista resultó herido.

“Las alertas de viaje del gobierno de Estados Unidos han sido levantadas y eso es buen signo. Es seguro viajar, porque lo que pasó fue que hubo represalias, porque la gente alrededor de este narcotraficante no quería que el Ejército llegara a él”, señaló Moctezuma.

Respecto al operativo militar que resultó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el embajador aseguró que corrió a cargo de las Fuerzas Armadas mexicanas.

“Todo el operativo en el terreno fue realizado por el ejército mexicano, y nos entristece profundamente que 25 soldados murieran en esta acción… con el fin de que México, Estados Unidos y la región sean más seguros”.

“All the operation in the ground was done by the Mexican army, and we are very sad that 25 soldiers died in this action… in order to make Mexico, the US, and the region more secure.”



Mexican Ambassador to the U.S., Esteban Moctezuma, responding to Trump taking credit for… pic.twitter.com/TYPZ8RbKcI — Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) February 26, 2026

De esta manera, Esteban Moctezuma respondió a la atribución del presidente Donald Trump de matar al principal líder del cártel mexicano.

Previamente, durante su discurso del Estado de la Unión, el mandatario estadounidense aprovechó para atribuirse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

“Designé a estos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y declaré el fentanilo ilícito como Arma de Destrucción Masiva. Con nuestra nueva campaña militar, hemos detenido la entrada de cantidades récord de drogas a nuestro país, y virtualmente hemos detenido por completo su ingreso por agua o mar, se habrán dado cuenta de eso”, aseveró.

Instantes después se refirió al operativo en México en el que murió “El Mencho”, llevado a cabo por autoridades mexicanas, pero lo presumió como suyo.

“También hemos dado de baja a uno de los cabecillas de cárteles más siniestros de todos. ¿Vieron eso?”, señaló Trump en el acto realizado en Washington D. C.

Un día después de estas declaraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada al respecto durante su conferencia de prensa matutina.

Al respecto, la mandataria mexicana reiteró que la información correcta es la que dio su gobierno, respecto a que fue el Ejército y la Guardia Nacional de México las dependencias que ejecutaron el operativo.

