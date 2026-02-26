Maduro pide desestimar el caso de EE.UU. al violar la Sexta Enmienda e impedir pagar defensa

A través de su abogado, el expresidente venezolano Nicolás Maduro pidió, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela.

La moción fue presentada por el abogado de Maduro, Barry Pollack, ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien supervisa el caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

La defensa alega que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro negó la licencia que permitiría al gobierno venezolano financiar los honorarios legales de su cliente, lo que constituye una interferencia con su derecho a la asistencia legal garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y con su derecho al debido proceso.

La documentación incluyó una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagarse su propia defensa, por lo que presentará pruebas financieras de ello si se le requieren.

La OFAC inicialmente concedió una licencia el 9 de enero, pero esa autorización fue cancelada horas después para excluir la capacidad de recibir fondos del Gobierno de Venezuela para pagar la defensa de Maduro, aunque se mantuvo para su esposa, Cilia Flores.

Pollack sostiene que esa negativa bloquea su capacidad de representar adecuadamente al expresidente y que podría solicitar al juez su retirada del caso si la desestimación no procede.

La defensa argumenta que el Departamento del Tesoro, al no permitir el flujo de fondos para sufragar la asistencia legal de Maduro, está violando sus garantías constitucionales y obstaculizando el derecho fundamental a contar con un abogado de su elección.

“El Gobierno de EE.UU., aun cuando autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo que la defensa reciba fondos no contaminados” de Caracas para financiar sus honorarios, y “cualquier juicio que se lleve a cabo bajo estas circunstancias será inconstitucionalmente defectuoso y no podrá producir un veredicto que resista impugnaciones futuras”, advirtió Pollack.

Maduro afirmó en su declaración que “el Gobierno de Venezuela está dispuesto a financiar esa defensa y él esperaba que así ocurriera”, motivo por el cual contó con Pollack, en su primera audiencia el pasado 5 de enero, y “desde entonces han trabajado juntos”.

Sigue leyendo: