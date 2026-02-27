 Atlanta Falcons despiden a asistente por acusaciones de agresión sexual

Los Atlanta Falcons informaron este viernes la salida de LaTroy Lewis como entrenador asistente de línea defensiva, luego de que se hicieran públicas acusaciones de agresión sexual en su contra. La organización confirmó la decisión tras conocerse que existe una investigación en curso por parte de las autoridades en Michigan.

El Departamento de Policía de Ann Arbor confirmó que indaga las acusaciones, según señaló ESPN. El portavoz Chris Page explicó que la institución tuvo conocimiento recientemente de la denuncia presentada por una mujer, relacionada con un incidente ocurrido el 5 de diciembre de 2024, cuando Lewis formaba parte del equipo de fútbol americano de la Universidad de Michigan.

Falcons now have dismissed LaTroy Lewis from his role as assistant defensive line coach. https://t.co/xHD1pcacdw — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 27, 2026

La abogada de Lewis, Fabiola A. Galguera, aseguró que su cliente rechaza los señalamientos. Según su declaración, Lewis “tiene la intención de combatir con firmeza estas acusaciones falsas con el apoyo de su esposa, su familia y mi equipo”.

Investigación en curso y versiones encontradas

Karen Truszkowski, abogada de la mujer denunciante, dijo que su clienta presentó un informe ante la policía de Ann Arbor y solicitó una orden de protección a inicios de esta semana. De acuerdo con su relato, ambos se conocieron a través de una aplicación de citas y comenzaron a comunicarse en julio de 2024, cuando Lewis trabajaba como asistente en Michigan. Con el paso del tiempo, sostuvo la abogada, el comportamiento del entrenador se volvió cada vez más agresivo mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas.

El primer encuentro en persona ocurrió en el Hotel Weber de Ann Arbor en diciembre de 2024. Según Truszkowski, Lewis debía devolver objetos que su clienta le había entregado previamente. Allí, afirmó, el entrenador la violó y la maltrató.

La mujer también habría informado del incidente al entonces entrenador principal de Michigan, Sherrone Moore, a quien conocía personalmente. De acuerdo con la abogada, Moore no denunció a Lewis y, además, utilizó el incidente en contra de la mujer, enviándole mensajes de texto con contenido sexual explícito. La representante legal de Moore, Ellen Michaels, negó las acusaciones y declaró: “Sherrone Moore no omitió denunciar la mala conducta, no recompensó las faltas ni acosó a nadie“. Añadió: “Estas afirmaciones son falsas”.

En enero de 2025, agentes del Departamento de Policía de Milford acudieron a la vivienda de la mujer tras un reporte por voces elevadas. El informe señala que ambas partes describieron el episodio como una discusión verbal que no escaló a violencia física, de acuerdo con ESPN. No se presentaron cargos. Sin embargo, Truszkowski afirmó que su clienta sí fue agredida físicamente, pero que en ese momento tenía miedo de informarlo.

Lewis había sido contratado por los Falcons el 10 de febrero después de pasar por Michigan, Toledo y UConn. Como jugador, actuó en la línea defensiva de Tennessee y disputó tres temporadas en la NFL.

