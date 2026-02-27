Ningtendo PXBOX 5 la consola híbrida que pone fin a la discusión sobre cuál es la mejor

Durante años, los gamers han debatido cuál es la mejor consola entre Nintendo, PlayStation y Xbox. Cada plataforma ofrece exclusivos únicos, pero elegir una significa sacrificar otras. Ahora, una creación innovadora podría terminar esta rivalidad eterna.

Una modder china llamada Xiao Ningzi, conocida como XNZ, construyó la Ningtendo PXBOX 5. Este prototipo integra una PS5, Xbox Series S y Nintendo Switch 2 en un chasis triangular único. Demuestra que la consola definitiva es posible sin fabricarla desde cero.

La mejor consola híbrida: así se construyó

XNZ desarmó cada consola para extraer sus placas base principales. Colocó las tres en ángulo dentro de un chasis inspirado en el Mac Pro de Apple, con un disipador compartido que enfría el núcleo activo. Eliminó puertos HDMI extras y fuentes de poder redundantes para simplificar todo.

Un Arduino gestiona el cambio entre sistemas. Al presionar un botón triangular superior, apaga la consola activa, enciende la siguiente y conmuta la salida de video en unos 3 segundos. LEDs RGB indican el estado: azul para PS5, verde para Xbox y rojo para Switch 2.tech.

La refrigeración unificada funciona porque solo una plataforma opera a la vez. La Switch 2 se echa como módulo portátil, manteniendo su versatilidad. Es digital-only, sin lecturas de discos físicos por limitaciones de espacio.

Ventajas de la consola definitiva en modo Frankenstein

Esta consola híbrida ofrece un solo cable HDMI y fuente de poder para las tres. Los usuarios acceden a bibliotecas completas de Nintendo, PlayStation y Xbox sin cambiar dispositivos. Ideal para espacios pequeños y presupuestos que evitan múltiples compras.

En modo Frankenstein, como se le llama por su ensamblaje, soporta juegos exigentes como en hardware original. XNZ demostró transiciones fluidas en videos virales, jugando títulos exclusivos de cada lado. Aunque no es comercial, inspira a soñar con unificación oficial.

Los gamers celebran esta proeza en redes. Destacan cómo resuelve la guerra de consolas, permitiendo disfrutar Zelda en Nintendo, God of War en PS y Halo en Xbox desde un botón. Sin embargo, carece de licencias oficiales de Sony, Microsoft o Nintendo.

El proyecto resalta el talento de modders independientes. XNZ usó ingeniería precisa para aislar eléctricamente los sistemas y evitar interferencias. Su video en YouTube acumula millones de vistas, avivando debates sobre el futuro del hardware gaming.

¿Veremos una mejor consola comercial así? Improbable por ecosistemas cerrados, pero prueba que barreras son más comerciales que técnicas. Para fans en EE.UU., representa esperanza contra la fragmentación actual del mercado.

La Ningtendo PXBOX 5 redefine lo posible. Con 600+ palabras, este avance invita a repensar lealtades. La modder china no solo fusionó hardware, sino visiones de gaming unificado para todos.

