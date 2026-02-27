¡Más de $500,000 dólares! Esto cuesta este modelo exclusivo

Hay autos raros, autos exclusivos y luego están esas piezas que parecen existir fuera de cualquier lógica industrial. Máquinas creadas casi como un capricho personal, lejos de las líneas de producción tradicionales y pensadas para alguien que simplemente quería algo que nadie más pudiera tener.

Lee también: Análisis total del Jeep Grand Cherokee 2026: su SUV de lujo

Ese es exactamente el caso del RUF 928R, un automóvil que hoy vuelve a captar la atención del mundo coleccionista porque podría convertirse en una de las ventas más llamativas del año.

Puedes leer: Probamos el Jeep Cherokee 2026, competencia del Toyota RAV4

El modelo será subastado por Gooding Christie’s el próximo 5 de marzo de 2026 en Amelia Island, uno de los escenarios más importantes para vehículos históricos y de alto valor.

Las estimaciones iniciales ya generan conversación: especialistas del sector creen que podría superar sin dificultad los $500,000 dólares, impulsado principalmente por un detalle imposible de replicar —solo existe uno en todo el planeta.

Cuando RUF decidió ir más allá del 911

Hablar de RUF Automobile suele llevar inmediatamente al universo del Porsche 911. Durante décadas, la firma alemana construyó su reputación reinterpretando ese deportivo hasta convertirlo en algo prácticamente nuevo. Sin embargo, ocasionalmente la compañía se permitió explorar otros caminos.

Uno de ellos fue el Porsche 928, un modelo que ya de por sí rompía con la tradición de Porsche gracias a su configuración de motor delantero y enfoque más gran turismo. En 1989, RUF tomó ese concepto y decidió transformarlo completamente, dando vida al 928R.

No se trató de una simple modificación. El vehículo recibió su propio número VIN comenzando con W09, algo reservado únicamente para automóviles fabricados oficialmente por RUF. Su identificación completa, W09ZZZ50ZKPR06001, confirma que nació legalmente como un RUF desde el inicio y no como un Porsche alterado posteriormente.

Interior del RUF 928R. Crédito: Gooding.co. Crédito: Cortesía

El auto fue terminado en septiembre de 1989 en Pfaffenhausen, sede histórica del fabricante, partiendo de una carrocería “body-in-white” suministrada directamente por Porsche.

Un encargo nacido del coleccionismo extremo

La existencia del RUF 928R responde a una historia muy particular. El vehículo fue solicitado por Lee Kun-Hee, entonces presidente del Samsung Group y reconocido amante del arte y los automóviles excepcionales.

El empresario buscaba algo distinto a cualquier deportivo disponible en el mercado. No quería solo potencia ni lujo: quería exclusividad absoluta. RUF respondió creando un automóvil a medida que permaneció durante años dentro de su colección privada, razón por la cual el estado de conservación actual resulta especialmente notable.

Ese origen explica buena parte del interés actual entre coleccionistas. No solo es un ejemplar único, sino también un auto con procedencia documentada y ligada a una de las figuras empresariales más influyentes del siglo XX.

Un V8 que transformó la experiencia del 928

Bajo el capó se encuentra uno de los argumentos más sólidos del modelo. El RUF 928R equipa un motor V8 DOHC M28/42 de 4,957 cc y 32 válvulas con inyección electrónica Bosch, profundamente optimizado por la marca alemana.

El resultado fue una potencia cercana a los 360 caballos de fuerza y 354 lb-ft de torque, cifras superiores a las del 928 de producción estándar de la época. Todo se combina con una transmisión automática de 4 velocidades y tracción trasera, ofreciendo un carácter más contundente sin perder el enfoque gran turismo que definía al modelo original.

Con el paso del tiempo, el auto recibió mejoras adicionales que elevan aún más su atractivo: llantas RUF de 19 pulgadas y cinco radios, frenos carbocerámicos en las cuatro ruedas, sistema de escape actualizado y una radio clásica firmada por la propia marca.

Elegancia discreta, pero imposible de ignorar

Visualmente, el 928R evita cualquier exceso. Su pintura negro profundo mantiene una presencia sobria, mientras que el interior en cuero rojo vino crea un contraste elegante y muy propio de finales de los años ochenta.

Los reposacabezas grabados, el volante deportivo de tres radios tapizado en Alcántara y los detalles específicos de RUF acentúan la sensación de estar frente a algo especial sin necesidad de elementos llamativos.

En términos de equipamiento, el auto incluye techo corredizo eléctrico, climatizador automático, control de crucero, parabrisas tintado, limpiaparabrisas trasero y aire acondicionado también para las plazas posteriores. Además, conserva elementos originales como libros de fábrica, kit de herramientas, gato, compresor de aire, botiquín y el certificado oficial RUF (Zertifikat).

Seguir leyendo:

Ojo: personalizar tu Audi RS5 ya tiene costo adicional

Video: ¿Un “portaaviones terrestre”? Puede ser realidad

Polaris Slingshot Signature: lujo y poder en tres ruedas