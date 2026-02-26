Polaris Slingshot Signature: lujo y poder en tres ruedas

No todos los vehículos nacen con la intención de pasar desapercibidos. Algunos están pensados para provocar miradas, iniciar conversaciones y convertir cualquier trayecto corto en una experiencia memorable.

Esa es precisamente la filosofía detrás de la nueva Polaris Slingshot Signature Edition, una propuesta que lleva el concepto de movilidad recreativa a un nivel mucho más emocional.

La marca estadounidense decidió apostar por una versión limitada que no solo refuerza el carácter deportivo del Slingshot, sino que también añade una capa extra de exclusividad.

Aquí no se trata únicamente de rendimiento o cifras técnicas; el enfoque apunta a quienes entienden la conducción como una extensión del estilo personal.

Llega el Polaris Slingshot Signature Edition.

“El estilo sigue siendo la máxima prioridad para nuestros usuarios de Slingshot, y la Edición Signature 2026 demuestra ese compromiso”, declaró Josh Hermes, vicepresidente de Polaris Slingshot. “Como una incorporación premium a nuestra gama, combina un diseño exclusivo con tecnología avanzada para una experiencia única”.

Un diseño que cambia según la mirada

Uno de los elementos más llamativos de esta edición especial es su tratamiento visual. Polaris apostó por un esquema bitono que mezcla Golden Steel y Black Crystal, una combinación que genera un efecto dinámico dependiendo de la luz y el ángulo desde el que se observe el vehículo.

El acabado Black Crystal aporta profundidad y brillo, mientras que el tono Golden Steel introduce un efecto dorado iridiscente que refuerza la sensación de exclusividad. A esto se suman gráficos específicos, franjas doradas e insignias metálicas negras que dejan claro que no estamos frente a una versión convencional.

Cada detalle fue pensado para diferenciarla incluso dentro del ya llamativo universo Slingshot.

Polaris Slingshot Signature Edition.

Tecnología pensada para disfrutar el camino

La experiencia tecnológica también juega un papel clave. La Signature Edition incorpora de fábrica el sistema Rockford Fosgate Stage 3 Max +, diseñado para ofrecer un entorno audiovisual envolvente.

El sistema integra dos altavoces laterales de 8 pulgadas y otros dos de 6,5 pulgadas ubicados en los reposacabezas, capaces de generar hasta 700 vatios de potencia sonora. El resultado es un ambiente inmersivo que acompaña tanto la conducción urbana como los recorridos abiertos.

El paquete se complementa con iluminación interior XKGlow, configurable desde la aplicación móvil Slingshot LED. La iluminación puede sincronizarse con la música, creando un espectáculo visual que transforma completamente la atmósfera de conducción.

Interior del Polaris Slingshot Signature Edition.

Además, la pantalla de 7 pulgadas con RIDE COMMAND+ incorpora navegación GPS paso a paso, información de tráfico y clima en tiempo real, monitoreo del vehículo, conectividad Apple CarPlay, Bluetooth, puertos USB y cámara de reversa.

Rendimiento con ADN deportivo

Bajo su diseño radical se encuentra el motor ProStar de 2.0 litros y cuatro cilindros desarrollado por Polaris, capaz de entregar 204 caballos de fuerza. La Edición Signature puede configurarse con transmisión manual o el sistema AutoDrive, adaptándose a distintos estilos de manejo.

Los frenos Brembo elevan la capacidad de frenado, mientras que el capó deportivo ventilado mejora la aerodinámica y optimiza el flujo de aire hacia la cabina.

El Polaris Slingshot Signature Edition.

El conductor puede elegir entre dos modos de manejo: confort, pensado para trayectos relajados con cambios más suaves, y Slingshot, que prioriza respuestas rápidas y una sensación mucho más deportiva.

Como corresponde a una edición limitada, la producción será reducida. Polaris confirmó que la Slingshot Signature Edition ya comenzó su distribución hacia concesionarios seleccionados.

El precio de entrada arranca desde $36,999 dólares, posicionándola como una alternativa única para quienes buscan algo diferente a cualquier automóvil o motocicleta tradicional.

