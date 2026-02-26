Video: ¿Un “portaaviones terrestre”? Puede ser realidad

La idea de despegar sin pasar por un aeropuerto dejó de ser ciencia ficción hace rato, pero ahora empieza a tomar una forma mucho más concreta.

Lee también: Probamos el Jeep Cherokee 2026, competencia del Toyota RAV4

No hablamos de prototipos futuristas encerrados en laboratorios, sino de un sistema listo para producción que busca cambiar la manera en que nos movemos tanto por carretera como por aire.

Puedes leer: Evita sanciones del DMV: guía para placas vencidas 2026

La tecnológica china Xpeng, junto con su filial especializada en movilidad aérea Aridge, está ultimando los detalles de uno de los proyectos más ambiciosos del sector: el llamado Land Aircraft Carrier, un concepto que mezcla vehículo terrestre y aeronave personal en una misma plataforma.

La promesa es simple, aunque suene revolucionaria: conducir hasta cualquier punto, desplegar un vehículo volador y continuar el trayecto por aire sin depender de infraestructura compleja.

Dos vehículos en uno: la clave del concepto

El corazón del proyecto es un sistema modular compuesto por dos partes claramente diferenciadas. Por un lado está el módulo terrestre, conocido como “Mother Ship”, una furgoneta de gran tamaño diseñada para transportar, recargar y lanzar el vehículo aéreo.

En su interior viaja un eVTOL biplaza —aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical— equipada con múltiples rotores plegables. Este módulo puede desacoplarse en cuestión de minutos para realizar vuelos autónomos o controlados en trayectos de corta y media distancia.

Lo interesante del planteamiento es que la furgoneta puede circular legalmente por carretera con licencia convencional, eliminando la necesidad de vertipuertos o instalaciones especializadas. En otras palabras, el punto de despegue viaja contigo.

No es casualidad que la compañía haya adoptado el lema “Freedom to Fly”, una declaración directa sobre su intención de acercar el vuelo personal a un público mucho más amplio.

Tecnología eléctrica y autonomía combinada

El Land Aircraft Carrier se apoya en una arquitectura eléctrica de última generación con sistema de 800V y semiconductores de carburo de silicio. Gracias a ello, la autonomía combinada —sumando desplazamiento terrestre y aéreo— supera las 621 millas, equivalentes a más de 1,000 kilómetros.

El módulo terrestre funciona además como estación de carga móvil. Su sistema de supercarga integrado permite alimentar el eVTOL incluso lejos de infraestructura fija, ofreciendo energía suficiente para realizar hasta seis vuelos completos con una sola carga del vehículo principal.

A nivel mecánico, la “Mother Ship” incorpora tracción total 6×6, dirección trasera y una suspensión reforzada pensada para soportar el peso del módulo aéreo sin comprometer estabilidad o confort en carretera.

Un eVTOL pensado para uso real

El módulo volador también deja ver avances importantes. Cuenta con seis rotores plegables y capacidad para dos ocupantes, apostando por materiales de alta resistencia capaces de soportar impactos severos.

Uno de los elementos más llamativos es su cubierta panorámica de policarbonato, diseñada para resistir hasta 200 veces más fuerza que el vidrio convencional, mejorando tanto la seguridad como la visibilidad durante el vuelo.

La intención de Aridge no es crear un juguete tecnológico, sino un vehículo funcional que pueda integrarse progresivamente al uso civil.

Producción en marcha y miles de pedidos

La fabricación ya se desarrolla en una planta ubicada en Guangzhou, China, con más de 120,000 metros cuadrados dedicados exclusivamente a vehículos de movilidad aérea. Según la compañía, la instalación tendrá capacidad para producir hasta 10,000 unidades al año, con un ritmo estimado de salida de una unidad cada 30 minutos.

El interés del mercado parece confirmar que la apuesta va en serio: el fabricante ya acumula más de 7,000 pedidos provenientes principalmente de China y países del Medio Oriente como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait.

Las primeras entregas están previstas para finales de este año, mientras la empresa avanza en certificaciones regulatorias internacionales que permitan su operación civil en distintos mercados.

Seguir leyendo:

Riesgo fatal: GM tuvo que llamar a revisión miles de SUV

Muy barato: una filtración revive el esperado Tesla Model 2

El SUV eléctrico de Hyundai que desafía al Tesla Model Y