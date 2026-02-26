Ojo: personalizar tu Audi RS5 ya tiene costo adicional

Comprar un auto deportivo premium suele venir acompañado de una idea bastante clara y es que todo debería estar incluido.

Potencia, tecnología, lujo y detalles exclusivos forman parte del paquete esperado cuando se trata de modelos que juegan en la liga alta del mercado. Sin embargo, la industria automotriz parece estar redefiniendo qué significa realmente “equipamiento completo”.

La conversación comenzó a calentarse cuando propietarios y creadores de contenido detectaron algo curioso en los nuevos Audi RS5 y RS5 Avant. Más allá de su desempeño o acabados, apareció una función inesperada dentro del sistema multimedia: una tienda digital que permite personalizar la interfaz visual, previo pago.

Sí, incluso algo tan simple como cambiar el salvapantallas ahora puede convertirse en una compra adicional.

Personalización digital con costo extra

Audi decidió incorporar un catálogo de temas visuales que modifican la apariencia del sistema de infoentretenimiento. Estos paquetes incluyen fondos animados, combinaciones gráficas e iconos diseñados para adaptar la experiencia visual al gusto de cada conductor.

La oferta supera las 300 opciones, con diseños inspirados en paisajes naturales, estilos minimalistas e incluso ediciones temáticas vinculadas a temporadas o celebraciones específicas como Halloween.

El detalle que generó debate es que estas opciones no vienen incluidas de serie, ni siquiera en vehículos cuyo precio supera ampliamente las seis cifras. Para activarlas, el usuario debe ingresar a la tienda integrada del vehículo, vincular su cuenta Audi y realizar una compra individual.

No se trata de una suscripción mensual, sino de pagos únicos que comienzan desde aproximadamente $12,99 dólares, dependiendo del diseño seleccionado y los impuestos aplicables.

Deportividad intacta, experiencia redefinida

Lo llamativo es que esta estrategia aparece en modelos que representan lo mejor del ADN deportivo de la marca alemana. Tanto el Audi RS5 como el RS5 Avant mantienen su motor V6 biturbo capaz de generar hasta 444 caballos de fuerza, cifras que los posicionan como referentes dentro del segmento de alto rendimiento.

En términos mecánicos, nada cambia. El debate surge más bien en la filosofía del producto: ¿Debería un auto de este nivel cobrar por elementos digitales estéticos?

Según datos compartidos en redes sociales tras el lanzamiento de la función en Estados Unidos a finales de 2023, la respuesta del público ha sido mixta pero activa.

Hasta octubre se registraron más de 32,000 descargas de temas, lo que demuestra que existe un grupo considerable de usuarios dispuesto a pagar por personalización adicional.

El auto como plataforma digital

La decisión de Audi no aparece aislada. Cada vez más fabricantes están adoptando modelos de negocio inspirados en la industria tecnológica. Funciones que antes venían incluidas ahora pueden desbloquearse mediante software, pagos únicos o suscripciones.

Calefacción de asientos, asistencias avanzadas o mejoras de rendimiento activadas digitalmente ya forman parte del panorama en marcas como BMW y Mercedes-Benz. La lógica detrás de esta tendencia apunta a ofrecer un precio base competitivo mientras los extras se monetizan posteriormente.

Sin embargo, las críticas no tardaron en aparecer. Algunos analistas del sector sostienen que el lujo automotriz debería evitar este tipo de microtransacciones. “Gastar una suma considerable en un coche debería desbloquear cada detalle posible“, señalan, cuestionando si este modelo podría afectar la percepción de exclusividad.

¿Capricho moderno o nueva normalidad?

Para ciertos conductores, pagar poco más de diez dólares por personalizar la experiencia visual puede parecer irrelevante frente al costo total del vehículo.

Para otros, representa una señal clara de hacia dónde se dirige la industria: autos cada vez más conectados y, al mismo tiempo, más dependientes de compras digitales.

El SUV eléctrico de Hyundai que desafía al Tesla Model Y