Análisis total del Jeep Grand Cherokee 2026: su SUV de lujo

Pusimos a prueba el 2026 Jeep Grand Cherokee, el SUV de tamaño completo más vendido en Estados Unidos. Este modelo no solo es uno de los más importantes de Stellantis en los últimos tres años, sino que además llega con novedades importantes en cuanto a motor.

El nuevo 2026 Jeep Grand Cherokee está equipado con un motor 2.0 litros Hurricane 4 turbo, que entrega 324 caballos de potencia y 332 libras-pie de torque. Es un motor compacto pero muy eficiente, con una alta densidad de potencia de 162 caballos por litro, y logra un rendimiento combinado de 23 millas por galón.

En cuanto al diseño exterior, este Jeep Grand Cherokee 2026 mantiene el frontal clásico de Jeep: la reconocible parrilla con siete elementos verticales, logo central, sensores de estacionamiento y radares para la asistencia a la conducción.

Los faros son LED, y las ruedas, dependiendo de la versión, van desde 18 hasta 21 pulgadas. En la versión tope de gama, laSummit, vemos rines de aluminio forjado de 21 pulgadas, que montan neumáticos de 275 mm de ancho.

Entre otros detalles de su exterior, el nuevo Grand Cherokee incluye elementos cromados en el Summit, techo negro, espejos térmicos con aviso de punto ciego y cristales traseros oscurecidos. Como curiosidad, los colores de su exterior en rojo, blanco y azul están incluidos en el precio sin costo extra, ya que Jeep los considera representativos al ser los colores de la bandera de Estados Unidos.

El interior del 2026 Jeep Grand Cherokee Summit tiene asientos de piel Palermo perforada, memoria tanto para el conductor como para el acompañante, sistema de audio Macintosh de 19 altavoces, pantalla central táctil de 12.3 pulgadas, panel de instrumentos de 10.23 pulgadas y head-up display en el Summit. La segunda fila es espaciosa, con ventilación y calefacción individual, puertos USB-C y cargador inalámbrico.

En cuanto a conducción, el Jeep Grand Cherokee 2026 ofrece varios modos: Sport, Auto, Off-road (rock, sand, mud, snow) y cuatro posiciones de altura de suspensión.

El sistema Quadra-Drive II combinado con la suspensión de aire ajustable garantiza una conducción cómoda y segura, incluso en terrenos difíciles. Además, cuenta con control de crucero adaptativo manos libres, que permite al vehículo manejarse solo en autopistas mientras monitorea tu atención mediante sensores.

Los precios del Jeep Grand Cherokee 2026 varían según la versión. Para el trim Laredo básica 4×2 su valor está en $40,410 dólares y el Summit, su versión tope de gama está en $62,190 dólares y con extras llega hasta $66,180 dólares.

