Finalissima entre España y Argentina, en vilo por la tensión en Medio Oriente

La escalada del conflicto en Medio Oriente mantiene en alerta al deporte internacional y pone bajo la lupa a uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico: la Finalissima entre España y Argentina. El partido, previsto para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar, enfrenta a los campeones de Europa y de América, pero su realización hoy depende de un contexto geopolítico incierto, según información de EFE.

La confrontación bélica entre Estados Unidos e Israel con Irán, que se ha extendido a otros países de la región, ha generado preocupación no solo en el ámbito político y militar, sino también en el deportivo. Catar, sede del encuentro, ha sido alcanzado por misiles iraníes en el marco de su alianza con Estados Unidos, lo que abre interrogantes sobre las condiciones de seguridad para la celebración del compromiso.

El escenario no es menor. Lusail fue el estadio que albergó la final del Mundial en la que la Albiceleste de Lionel Messi se coronó campeona. Ahora, debía convertirse nuevamente en punto de encuentro para una cita de alto perfil internacional.

Incertidumbre más allá de la Finalissima

La Finalissima, que Argentina intentará revalidar tras el título obtenido hace cuatro años en Londres frente a Italia, representaba la primera gran referencia de selecciones en 2026. Sin embargo, el conflicto también proyecta dudas hacia el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Irán está clasificado para ese torneo y forma parte del grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La FIFA no ha emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento. No obstante, el organismo rector del fútbol mundial, al igual que otras entidades deportivas, sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. Por ahora, predomina la cautela.

En la región, varias competiciones ya sufrieron impactos directos. Las ligas de Israel, Irán y Catar fueron suspendidas, y los partidos programados quedaron aplazados ante el estallido del conflicto.

El baloncesto también se ha visto afectado. La Euroliga canceló de forma definitiva el torneo juvenil “Next Generation” que se disputaba en Abu Dabi, donde participaban equipos sub-18 como el Real Madrid y el Valencia. Los integrantes de las delegaciones permanecen en sus hoteles mientras esperan la reapertura del espacio aéreo para regresar a sus países.

Por su parte, la Federación Internacional de Baloncesto decidió posponer los encuentros restantes de la segunda ventana asiática de clasificación rumbo al Mundial de Catar 2027. Cuatro partidos, Irán-Siria, Irak-Jordania, Líbano-India y Catar-Arabia Saudí, fueron reprogramados para junio.

“A la luz de los acontecimientos ocurridos hoy en la región, la FIBA ha decidido posponer todos los partidos de los grupos C y D de los Clasificatorios Asiáticos de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 que estaban programados para el lunes 2 de marzo”, informó.

