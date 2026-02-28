Estados Unidos e Israel atacan Irán: congresistas y expertos desatan alertas

Congresistas de Estados Unidos, incluidos algunos republicanos, criticaron las acciones militares lideradas por Estados Unidos e Israel en Irán, mientras expertos en relaciones internacionales expresaron preocupación sobre las consecuencias en el escenario mundial y violaciones a leyes internacionales.

Tres expertos del Instituto CATO calificaron como “indefendible” la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de atacar a Irán.

“La decisión de Trump de bombardear Irán es indefendible”, expresó el investigador Jon Hoffman. “No se trataba de anticiparse a una amenaza inminente; fue una maniobra de poder estratégicamente desacertada, sin un fin claro”.

Hoffman citó los altos costos para esta guerra, como lo han destacado incluso congresistas, como el demócrata Gabe Vásquez (Nuevo México) e incluso la republicana Marjorie Taylor Greene (Georgia).

Brandan Buck, también investigador del Instituto CATO advirtió que esta acción del presidente Trump, que se coordinó con el gobierno de Israle, liderado por Benjamin Netanyahu, debió ser autorizada por el Congreso.

“Esta acción contradice la propia estrategia de seguridad nacional de la administración, que buscaba explícitamente desviar la atención estadounidense de décadas de ‘guerras infructuosas’ […]. En cambio, el presidente [Trump] repite el mismo patrón de autoengaño estratégico que ha atrapado a sus predecesores: prometer acciones limitadas mientras invita a un conflicto prolongado”, dijo Buck.

Katherine Thompson, investigadora principal del Instituto CATO es una “clara y flagrante extralimitación de la autoridad ejecutiva”, debido a que debió solicitar autorización del Congreso

“La guerra no es abstracta. Cuesta sangre y dinero estadounidense. Los Fundadores otorgaron la facultad de iniciarla al Congreso precisamente para garantizar que esos costos se afronten y debatan antes de que el país entre en combate”, agregó Thomson.

El ataque ha dejado más de 200 muertos, incluidas al menos 80 niñas, tras el impacto en una escuela al sur de Irán.

El secretario general de la ONU, António Guterres condenó el ataque, así como la posible respuesta de Irán.

“Todos los Estados Miembros deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU”, afirmó. “Exijo el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada. De no hacerlo, se corre el riesgo de un conflicto regional más amplio, con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad regional”.

Presión desde el Congreso

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), también criticó la escalada militar de la administración Trump.

“La administración no ha proporcionado al Congreso ni al pueblo estadounidense detalles cruciales sobre el alcance y la inmediatez de la amenaza”, dijo Schumer, quien consideró necesaria una acción contra Irán, pero mejor planeada. “Desafortunadamente, los ciclos intermitentes de arremetida del presidente Trump y el riesgo de un conflicto más amplio no son una estrategia viable”.

El representante republicano Thomas Massie (Kentucky) expresó su rechazo a esta guerra con Irán, negando que fuera parte de una agenda “Estados Unidos Primero”.

“Me opongo a esta guerra. Esto no es ‘Estados Unidos Primero'”, escribió en X.

Agregó que se unirá con el demócrata Ro Khanna (California) para forzar a una votación sobre la guerra con Irán.

“La Constitución exige una votación, y su representante debe dejar constancia de su oposición o apoyo a esta guerra”, expresó.

Al llamado al Congreso se sumó Matt Duss, vicepresidente ejecutivo del Centro de Política Internacional, que calificó la acción militar como “un crimen de agresión” y de “violaciones” al derecho internacional.

“Esta guerra ilegal e innecesaria, por decisión propia, pone en peligro a millones de personas en todo Oriente Medio, incluyendo a decenas de miles de militares estadounidenses”, expuso. “Al intentar derrocar al gobierno de un país casi cuatro veces más grande que Irak y con más del doble de población, el presidente Trump ha llevado a cabo uno de los ataques militares más imprudentes de la historia de Estados Unidos”.

Agregó que el Congreso no ha declarado la guerra a Irán “ni ha autorizado al presidente a utilizar las Fuerzas Armadas estadounidenses” contra ese paíse.

“No hay evidencia de una amenaza inminente por parte de Irán para Estados Unidos que justifique eludir al Congreso y violar la Constitución”, acotó.

Congreso sabía de Operacion Furia Épica

El secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a cada miembro del “Grupo de los Ocho” en el Congreso, que incluye al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Louisiana); al líder de la mayoría del Senado, John Thune (Dakota del Sur), a sus homólogos demócratas, Schumer y Hakeem Jefries (Nueva York), así como a los principales líderes del Comité de Inteligencia, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Thune y Johnson manifestaron su apoyo a la decisión de Trump.

“Felicito al presidente Trump por tomar medidas para frustrar estas amenazas”, dijo Thune.

La postura de Johnson refleja las dificultades para un proyecto que detenga desde el Congreso la escalada de Trump en Irán.

“Hoy, Irán enfrenta las graves consecuencias de sus actos delictivos”, afirmó. “El presidente Trump y su administración han hecho todo lo posible por buscar soluciones pacíficas y diplomáticas en respuesta a las ambiciones y el desarrollo nuclear sostenidos del régimen iraní, el terrorismo y el asesinato de estadounidenses, e incluso de su propio pueblo”.

