Lindsay Lohan y la verdadera razón por la que le dijo “adiós” a Hollywood y se mudó a Dubai

Con más de dos décadas de trayectoria en Hollywood y una historia de vida llena de momentos agridulces, Lindsay Lohan ha logrado encontrar el balance entre su faceta personal y profesional que siempre soñó. Sin embargo, el camino no ha sido fácil.

A propósito de este proceso, la protagonista de clásicos como “Freaky Friday” y “Juego de Gemelas” compartió varios de sus aprendizajes en su portada del mes de marzo con la revista Vogue Arabia, por motivo de su noveno aniversario.

La edición, que muestra a Lindsay Lohan a 212 metros sobre el Golfo Pérsico en el helipuerto del Jumeirah Burj Al Arab, da una mirada inédita a la nueva etapa de vida de la actriz estadounidense, confirmando que su enfoque radica en su trabajo, su familia y su crecimiento personal. Para conseguirlo, tuvo que tomar una importante decisión: mudarse de la ciudad de la ciudad que la vio alcanzar fama mundial, Los Ángeles, para reubicarse en Dubai.

Al ser cuestionada sobre este cambio radical de aires, Lohan apuntó a que el rumbo que tomó la industria no se alinea con sus ideales. “No encontraba papeles que me encantaran. No era la vida que quería vivir, ¿sabes? No era una vida real. Me alejó tanto que me mudé al otro lado del mundo. Y estoy muy contenta de haber seguido mi instinto“, confesó.

Otro de los aspectos que la hizo enamorarse de dicho lugar fue la privacidad y poca presencia de los paparazzi: “Estar en Dubái es muy relajante (…) Puedo pasar tiempo con mi familia. La ciudad me da la sensación de estar con lo más importante“, continuó.

Es una gran bocanada de aire fresco tener que dejar de pensar demasiado en todo lo que haces cada segundo" Lindsay Lohan – Actriz y productora

La ex estrella de Disney no se embarcó sola en esta aventura, pues a su lado se encuentra su esposo, el financiero Bader Shammas. De acuerdo con reportes de medios internacionales, se conocieron apenas unos meses después de que la famosa tomara sus maletas y se mudara a Londres por una temporada para protagonizar la obra de teatro “Speed-the-plow”, en 2014.

Tras su matrimonio y permanecer un tiempo alejada de la prensa, Lindsay Lohan y Bader Shammas dieron la bienvenida a su hijo Luai en julio de 2023.

Lindsay Lohan comparte una mirada a su proceso de sanación y cuidado

Además de asentarse en un lugar alejado del bullicio de Hollywood, la famosa ha trabajado en adoptar una rutina diaria rica en beneficios a nivel físico, emocional y mental. Esta ha quedado al descubierto a través de redes sociales, con fotografías y videos que documentan su proceso.

Uno de sus secretos y “pilares de su rutina física” son los Pilates Reformer, así lo compartió en una charla que sostuvo con la revista Bustle a principios de este año.

“Me encanta el Pilates porque es suave pero efectivo, y prefiero eso. Y el entrenamiento de fuerza es importante porque, especialmente con la edad, necesitas construir fuerza más que cualquier otra cosa”, destacó durante su intervención.

Este cambio de enfoque con respecto a su actividad física la ha ayudado a tener una mejor relación consigo misma: “La salud y el bienestar no eran tan relevantes como lo son ahora. Con los años te das cuenta de la importancia que tiene y de lo bien que te hace sentir. Valoro eso. Anhelo esas endorfinas y quiero poder seguir el ritmo de mis hijos. No pongo excusas: simplemente se ha convertido en un ritual”, recalcó la estrella.

