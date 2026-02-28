Muere Neil Sedaka, leyenda del rock and roll y autor de grandes éxitos, a los 86 años

Neil Sedaka, el icónico cantautor cuya voz y brillantes melodías lo convirtieron en un pilar de los primeros años del rock ‘n’ roll y le permitieron disfrutar de un exitoso resurgimiento en la década de 1970, falleció a los 86 años.

La noticia fue confirmada por su familia en un comunicado: “Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka. Una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones, pero sobre todo, al menos para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano increíble a quien extrañaremos profundamente”. Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre las causas de su muerte.

Sobre Neil Sedaka

Nació en Brooklyn en el seno de una familia judía, hijo de un taxista, Sedaka mostró desde joven una inclinación musical que lo llevaría a formarse en la prestigiosa escuela Juilliard.

Su carrera despegó cuando era un adolescente, convirtiéndose en una figura clave de la famosa “fábrica de canciones” del Brill Building. Allí, junto a su vecino de la infancia y letrista Howard Greenfield, creó una serie de éxitos que capturaban la inocencia adolescente de finales de los 50 y principios de los 60.

Temas como “Happy Birthday Sweet Sixteen”, “Calendar Girl” y “Oh! Carol” —este último un homenaje a su novia de secundaria, la también legendaria compositora Carole King— se convirtieron en himnos de toda una generación.

Sin embargo, con la llegada de la invasión británica, su popularidad decayó. Pero Sedaka, demostrando su resiliencia artística, protagonizó un notable regreso en los años 70 con éxitos como “Laughter in the Rain” y “Bad Blood”.

Su renacimiento quedó inmortalizado cuando el dúo Captain & Tennille versionó su canción “Love Will Keep Us Together”, llevándola al número uno en 1975 y ganando un Grammy al mejor álbum. Al final de esa grabación, Toni Tennille exclamó: “¡Sedaka ha vuelto!”, certificando su regreso triunfal.

A lo largo de su carrera, las canciones de Sedaka vendieron millones de copias en todo el mundo y fueron interpretadas por una asombrosa variedad de artistas, desde Elvis Presley y Frank Sinatra hasta The 5th Dimension y Nickelback. Además, impulsó la carrera de Connie Francis al escribirle éxitos como “Stupid Cupid” y “Where the Boys Are”.

Lejos de retirarse, Sedaka mantuvo una actividad incansable, ofreciendo decenas de conciertos al año incluso pasados los 80 años.

En una entrevista con The Associated Press en 2012, reflexionaba sobre su longevidad vocal: “Pavarotti me dijo que, después de los 70, mis cuerdas vocales ya no son lo que eran. Tengo mucha suerte de que mi voz se haya conservado. Es bonito ser una leyenda, pero es mejor ser una leyenda activa“.

Una de las canciones más famosas del cantautor:

