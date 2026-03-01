Casa Blanca presume “respaldo” político e internacional a ofensiva de su gobierno contra Irán

Bajo el argumento que Donald Trump lanzó la “Operación Furia Épica para aplastar al régimen iraní y poner fin a la amenaza nuclear”, la Casa Blanca emitió un comunicado donde justifica la búsqueda de la “Paz a través de la fuerza”.

El texto, el gobierno establece que “la autorización de la denominada “Operación Furia Épica” por parte del presidente Donald J. Trump ha generado una ola de respaldos dentro y fuera de Estados Unidos.

“La acción, descrita por la Casa Blanca como una campaña “precisa y contundente” para neutralizar la amenaza nuclear iraní, fue presentada como el resultado de “exhaustivos esfuerzos diplomáticos” tras décadas de tensiones con la República Islámica”, cita el documento.

Apoyo de la comunidad iraní-estadounidense

Según la Casa Blanca, voces de la comunidad iraní-estadounidense expresaron públicamente su respaldo a la decisión presidencial. Entre los mensajes difundidos destacó mensajes tomados de redes sociales como:

“Queremos agradecer al presidente Trump. Es la única persona que nos ha apoyado en los últimos 50 años.”

"We want to say thank you to President Trump. This is the only person who has supported us in the last 50 years." ❤️

“No sé cómo agradecerle al presidente Trump. Estoy sin palabras.”

“Estamos despertando a la esperanza de que este sea el comienzo de una nueva etapa… Que podamos ver al pueblo de Irán liberado es un momento increíble para nosotros.”

Respaldo en el Congreso

De forma paralela, el documento establece que diversos legisladores republicanos manifestaron un apoyo firme a la operación en entrevistas y comunicados oficiales.

El senador Tom Cotton afirmó que no ha escuchado “nada más que un apoyo incondicional” a la decisión presidencial, señalando el fin de “47 años de terror y violencia revolucionaria”.

El senador Lindsey Graham declaró, por su parte que, “La nave del terrorismo se hunde. El capitán ha muerto. El mayor estado patrocinador del terrorismo, Irán, está a punto de colapsar… ¡Bien hecho, presidente Trump!”

Sen. @LindseyGrahamSC: "The mothership of terrorism is sinking. The captain is dead. The largest state sponsor of terrorism — Iran — is close to collapsing. The leader of the largest state sponsor of terrorism and his inner team are dead."

Por su parte, el senador Ted Cruz calificó la acción como “la decisión más importante de su presidencia”, mientras que Rick Scott sostuvo:

“Quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje de hacer esto… El mundo es un lugar más seguro”.

Desde la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson señaló que el mandatario “ha hecho todo lo posible por buscar soluciones pacíficas y diplomáticas”, pero que finalmente actuó ante una amenaza persistente.

El líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, afirmó por su parte, “Nunca podemos permitir que el principal estado patrocinador del terrorismo del mundo posea un arma nuclear”.

Respaldo internacional

Pese al reclamo de algunos países por la ofensiva, la Casa Blanca justificó que en el ámbito internacional, varios líderes expresaron su apoyo a la ofensiva estadounidense.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció “el liderazgo histórico” del presidente estadounidense.

I appeal to you, citizens of Israel, to comply with the directives of the Home Front Command. The coming days of Operation Roaring Lion will demand patience and fortitude from all of us.



We shall stand together, fight together, and ensure the eternity of Israel together. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 28, 2026

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, por su parte manifestó, “Apoyamos las acciones de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que siga amenazando la paz y la seguridad internacionales”.

En tanto, el texto rescata que el primer ministro canadiense, Mark Carney, sostuvo que “nunca se le debe permitir a Irán obtener ni desarrollar armas nucleares”.

De la misma manera, también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó: “Es importante que Estados Unidos actúe con decisión. Siempre que hay determinación estadounidense, los criminales globales se debilitan”.

Apoyo de analistas y figuras públicas

Entre las voces que la Casa Blanca rescató, aparece que el exsecretario de Estado Mike Pompeo, quien dijo que ““El presidente Trump ha actuado nada menos que para preservar la civilización occidental”.

Mientras que el empresario e inversionista Bill Ackman señaló que el mandatario “pasará a la historia como uno de los presidentes más grandes e importantes que hemos tenido”, destacando su disposición a tomar “decisiones audaces y trascendentales”.

.@VictoriaCoates: "President Trump has given every opportunity for the regime in Iran to come to the table and make a reasonable deal… We were having the same conversation over the course of the last four weeks that we were having in the lead up to the 12-day war. All the…

En el texto, también se hace mención a la Fundación Heritage, organización vinculada al llamado Proyecto 2025, que a través de su vicepresidenta, Victoria Coates, afirmó que: “El presidente Trump ha brindado todas las oportunidades posibles para que el régimen iraní se siente a la mesa y llegue a un acuerdo razonable… Durante las últimas cuatro semanas, mantuvimos la misma conversación que antes de la guerra de 12 días. Todos los críticos predecían que el presidente no actuaría, que estaba siendo engañado por los iraníes; de ninguna manera. Estaba preparando todo lo necesario para ejecutar este ataque extraordinario, y los iraníes ahora saben que están indefensos”.

