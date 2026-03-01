Hombre de Nueva York observó a su amigo asfixiarse y lo torturó durante horas antes de apuñalarlo 10 veces

Un hombre de 44 años identificado como Jeremy Allen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable del asesinato en primer grado de su amigo de la infancia Christopher Hahn, de 43 años, en Nueva York.

De acuerdo con el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, las cámaras de vigilancia instaladas en la vivienda del acusado, en East Quogue, captaron audio y video del ataque que se extendió durante aproximadamente seis horas el 27 de septiembre de 2024.

Allen y Hahn habían sido amigos desde la secundaria, pero atravesaban un conflicto por una deuda de $1,000 dólares relacionada con un supuesto acuerdo por un bote. Aunque intercambiaron mensajes que sugerían una reconciliación, la reunión terminó en violencia.

Según la fiscalía, tras salir juntos y regresar en Uber a la casa de Allen, poco después de la medianoche las cámaras registraron una brutal golpiza que duró 18 minutos. Posteriormente, el acusado arrastró a Hahn —visiblemente golpeado y semiconsciente— hasta la terraza trasera, donde lo atacó con un bate de béisbol.

Después colocó una bolsa plástica sobre el rostro de la víctima y la aseguró con un nudo suelto. Durante aproximadamente ocho minutos, Allen permaneció sentado en una silla de jardín observando cómo su amigo luchaba por respirar.

Acto seguido, ingresó a la vivienda, tomó un cuchillo y apuñaló a Hahn 10 veces en el cuello. Durante la agresión, le habría dicho: “Muérete. No es tan difícil. Solo muérete”. Las imágenes mostraron al acusado de pie sobre la víctima, sonriendo, mientras esta daba sus últimos alientos.

Intento de encubrimiento y condena histórica

A la mañana siguiente, Allen intentó limpiar la escena y cubrió el cuerpo con una manta. Llamó a un trabajador de mantenimiento para que acudiera a la vivienda. El hombre, al notar sangre en distintas áreas y el cadáver en la terraza, logró abandonar el lugar y alertó a la policía.

El acusado fue declarado culpable de asesinato en primer grado y manipulación de evidencia. Según reportó Newsday, se trata del primer caso en casi una década en el que un tribunal del condado de Suffolk impone una condena de cadena perpetua sin libertad condicional.

Durante la audiencia de sentencia, familiares y amigos de la víctima estuvieron presentes. La madre de Hahn calificó al acusado con duros términos y afirmó que extraña profundamente a su hijo. Un amigo cercano expresó que la oscuridad del crimen no debe eclipsar el espíritu de quien describió como alguien que “iluminaba cada habitación”.

Allen pidió disculpas ante el tribunal y aseguró no comprender lo que hizo, alegando padecer trastorno bipolar. No obstante, el jurado consideró contundente la evidencia presentada por la fiscalía.

