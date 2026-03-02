Eduardo Coudet, ex Xolos, deja España para dirigir a River Plate de Argentina

River Plate abrirá una nueva etapa en su banquillo. Tras la salida de Marcelo Gallardo, el club argentino avanzó rápidamente para definir a su reemplazo y ya tiene elegido al sucesor: Eduardo “Chacho” Coudet asumirá como entrenador del primer equipo luego de cerrar su desvinculación con el Alavés de España.

El técnico, de 51 años, firmará contrato hasta diciembre de 2027 cuando llegue a Argentina, un viaje previsto entre miércoles y jueves de esta semana, informó EFE.

🚨Eduardo Coudet es el nuevo entrenador de River tras acordarse su salida de Alavés.

*️⃣Se llegó a un punto medio entre lo que ofrecía el club 🇦🇷 y lo que pedía el 🇪🇸. Firmará por 2 años. El miércoles llegará al país. #TratoHecho pic.twitter.com/42y9bIhkTD — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 2, 2026

La decisión se produce después de la renuncia de Gallardo, quien puso fin a su segundo ciclo el pasado 23 de febrero, en medio de una serie de resultados adversos que se arrastraban desde el cierre de 2025 y el inicio de la nueva temporada. En su despedida, el histórico entrenador, dos veces campeón de la Copa Libertadores con el club, agradeció a la institución y a los aficionados “por su amor incondicional en todos estos años, incluso en los momentos más delicados”.

Días después, dirigió por última vez en un estadio Monumental colmado, en la victoria frente a Banfield.

Negociaciones, salida de Alavés y el regreso a casa

Para concretar la llegada de Coudet, River Plate deberá abonar al Alavés un resarcimiento superior al millón de dólares por la salida anticipada del entrenador, quien estaba al frente del equipo español desde diciembre de 2024.

Las conversaciones avanzaron tras reuniones del técnico con el presidente del club, Stefano Di Carlo, y con Enzo Francescoli. A partir de esos encuentros se dio el paso definitivo para su incorporación.

Coudet no es un desconocido en Núñez. Como futbolista defendió la camiseta de River entre 2000 y 2004, etapa en la que disputó 179 partidos, convirtió 27 goles y obtuvo cinco títulos locales. Ahora regresará con la misión de encauzar a un plantel que acumula derrotas consecutivas en el Torneo Apertura.

El nuevo entrenador cuenta con un recorrido amplio tanto en Sudamérica como en Europa. Además de su reciente experiencia en el Alavés, dirigió al Celta de Vigo, Rosario Central, Racing Club, Tijuana, Atlético Mineiro e Internacional. En 2019 conquistó dos títulos locales con Racing y, en 2023, obtuvo el Torneo Mineiro con el Atlético Mineiro.

En México tuvo un breve paso por los Xolos de Tijuana en 2017, antes de asumir en Racing. Ahora, con contrato hasta 2027, Coudet iniciará una nueva etapa en el club donde también dejó huella como jugador.

