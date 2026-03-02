Hombre que mató a dos personas en un bar de Austin vestía símbolos vinculados a Irán

El presunto responsable del tiroteo que dejó dos muertos y 14 heridos la madrugada del domingo en Austin, Texas, identificado como Ndiaga Diagne, vestía una camiseta con un diseño similar a la bandera iraní, de acuerdo con una fotografía obtenida por CBS News.

El ataque ocurrió poco después de la 1:30 am en Buford’s, un bar ubicado en el distrito de entretenimiento de Sixth Street. Según fuentes citadas por CBS News, el agresor conducía un SUV alrededor de la cuadra y comenzó a disparar desde la ventana abierta del vehículo contra personas que se encontraban sentadas al aire libre. Luego descendió del automóvil y continuó disparando mientras avanzaba por la calle.

La policía informó que el sospechoso fue finalmente abatido tras intercambiar disparos con los agentes que respondieron a la emergencia. En el interior del SUV se encontraron múltiples armas.

Las víctimas fallecidas fueron identificadas como Ryder Harrington, de 19 años, y Savitha Shan, de 21, informó el Departamento de Policía de Austin.

Investigación federal y antecedentes

Autoridades federales indicaron que Diagne era un inmigrante nacido en Senegal que llegó a Estados Unidos en 2000 con visa de turista, obtuvo la residencia permanente en 2006 tras casarse con una ciudadana estadounidense y se naturalizó en 2013.

Fuentes oficiales señalaron a CBS News que tenía al menos un arresto previo en 2022 relacionado con una colisión vehicular en Texas y antecedentes de problemas de salud mental.

Investigadores analizan un posible nexo con terrorismo. Una fuente policial indicó que el atacante podría haber estado motivado, al menos en parte, por el reciente ataque de Estados Unidos contra Irán. Las autoridades revisan su actividad digital y sus contactos dentro y fuera del país para determinar si actuó bajo influencia externa, aunque preliminarmente se cree que operó solo.

Hallazgos en su vivienda y vehículo

Durante un allanamiento ejecutado el domingo en su residencia, agentes encontraron una bandera iraní y fotografías de líderes iraníes. Asimismo, fuentes indicaron que en el vehículo del sospechoso fue hallado un ejemplar del Corán.

Una imagen obtenida por CBS News muestra al atacante vistiendo una camiseta con un diseño similar a la bandera iraní y una sudadera con la frase “Property of Allah”.

Caos en Sixth Street

Un video captado por Nathan Comeaux muestra a oficiales armados corriendo hacia el oeste desde el bar mientras civiles buscaban refugio. Según el testigo, el agresor disparó contra la policía antes de que los agentes respondieran al fuego.

Las autoridades continúan con la investigación.

