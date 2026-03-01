FBI investiga como posible acto terrorista el tiroteo en un bar en Austin, Texas

Un tiroteo registrado la madrugada del domingo en un concurrido distrito de entretenimiento en Austin dejó al menos tres personas muertas —incluido el presunto agresor— y 18 heridas, tres de ellas en estado crítico, informaron autoridades locales y federales. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) señaló que el ataque es investigado como un posible acto de terrorismo.

El incidente ocurrió poco antes de las 2:00 de la mañana en la zona de la Sixth Street, conocida por su intensa vida nocturna y su cercanía con la Universidad de Texas. De acuerdo con la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, el sospechoso pasó en varias ocasiones frente al bar antes de detenerse, encender las luces de estacionamiento y abrir fuego desde el interior de su vehículo contra personas que se encontraban en el patio y en la acera.

“Bajó la ventana y comenzó a disparar con una pistola, hiriendo a múltiples personas”, detalló Davis en conferencia de prensa. Posteriormente, el hombre descendió del automóvil y continuó disparando, esta vez con un arma larga, hasta que fue abatido por los agentes que acudieron tras las primeras llamadas de emergencia.

We extend our deepest condolences to the families and loved ones of those who lost their lives in this tragic incident and thank the Austin Police Department for their swift response in addressing the threat.

Indicios bajo análisis federal

El agente especial interino Alex Doran, de la oficina del FBI en San Antonio, explicó que se encontraron “indicios” tanto en el vehículo como en el perfil del atacante que apuntan a un posible vínculo con terrorismo, aunque subrayó que aún es temprano para determinar una motivación clara.

“Por ahora solo podemos decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo. La investigación continúa”, afirmó Doran.

Fuentes citadas por medios nacionales indicaron que las autoridades analizan si el sospechoso —un ciudadano estadounidense de origen senegalés que habría residido más de 15 años en el país— actuó motivado por ideología extremista o si padecía problemas de salud mental. Hasta el cierre de esta edición, no se habían revelado oficialmente su identidad ni las de las víctimas.

Los 18 heridos fueron trasladados a hospitales del área. Tres permanecen en condición crítica, mientras que el resto presenta lesiones de diversa consideración.

Reacciones y despliegue de seguridad

El gobernador de Texas, Greg Abbott, reaccionó con firmeza ante el suceso. A través de un comunicado, aseguró que el estado no se dejará amedrentar por quienes pretendan importar conflictos internacionales a suelo texano. “A cualquiera que esté pensando en aprovechar el conflicto actual en el Medio Oriente para amenazar a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda con claridad: Texas responderá con una fuerza decisiva”, sentenció el mandatario republicano.

Texas mourns with the families and loved ones of those who were horrifically killed in last night's attack in Austin.



Cecilia and I pray for them, and we pray for the swift recovery of those who were injured.



I have been in contact with Mayor Watson and DPS Director Martin…

Por su parte, el alcalde de Austin, Kirk Watson, calificó el evento como un momento “extremadamente traumático” para la ciudad. Entre los 18 heridos, tres se reportan en estado crítico, y se ha confirmado que entre las víctimas figuran miembros de la comunidad universitaria.

La zona de Sixth Street mantiene fuerte presencia policial los fines de semana, lo que, según autoridades, permitió neutralizar al agresor con rapidez y evitar un saldo aún mayor. Entretanto, la comunidad universitaria y residentes del área permanecen consternados por un nuevo episodio de violencia armada en uno de los puntos más emblemáticos de la capital texana.

