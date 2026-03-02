Nuevas vallas publicitarias denuncian la financiación de ICE: “Su dinero de impuestos se desperdicia”, señalan

Las calles de Los Ángeles y de las principales metrópolis del país amanecieron este lunes con un mensaje contundente dirigido al bolsillo y a la conciencia de los contribuyentes. Más de 200 vallas publicitarias han sido desplegadas estratégicamente para denunciar lo que activistas califican como un “derroche multimillonario” en las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Bajo el lema “ICE nos cuesta” (ICE Costs Us), la organización de derechos civiles Mijente lanzó esta agresiva campaña nacional. Los carteles, visibles en puntos neurálgicos de 31 localidades, incluyendo Miami, Chicago, San Antonio y Boston, buscan exponer el alto costo económico y social de las tácticas de control migratorio.

Un “cheque en blanco” para la violencia

En Los Ángeles, las vallas se han instalado en sectores de alto tráfico como Venice Boulevard, Olympic Boulevard y la calle Figueroa. Las imágenes son crudas: muestran a agentes de ICE fuertemente armados realizando arrestos o portando equipo bélico. Según Mijente, el gasto en material militar para esta agencia ha registrado un incremento alarmante del 600% en tiempos recientes.

“Durante demasiado tiempo, nuestro gobierno ha priorizado la instalación de jaulas y la inversión de miles de millones en un aparato de control que ha dejado a familias destrozadas”, afirmó Marisa Franco, cofundadora del Comité de Apoyo Mijente. La activista subrayó la desconexión entre las prioridades federales y la realidad de las familias trabajadoras. “Millones de estadounidenses viven al día, pero esta agencia violenta sigue operando con un cheque en blanco”, sentenció.

La campaña destaca una cifra que busca generar indignación: $28,000 millones de dólares, el presupuesto anual de ICE. Los mensajes en las vallas son directos: “Tus impuestos son malgastados” y “La crueldad de ICE te cuesta”. Para los organizadores, este dinero no se traduce en mayor seguridad ciudadana ni en estabilidad económica para las comunidades latinas, chicanas y caribeñas a las que representan.

Prioridades bajo la lupa: Salud vs. Deportación

La controversia no solo radica en el gasto de ICE, sino en lo que se deja de financiar. Algunos de los carteles comparan los miles de millones destinados a la persecución de inmigrantes con los recortes presupuestarios que amenazan la cobertura de salud de 17 millones de personas bajo el programa Medicaid.

“A ellos les dan miles de millones para golpearnos; a nosotros, despidos y aumentos de alquiler”, se lee en uno de los anuncios que ya genera debate en las redes sociales. Otra de las vallas en Los Ángeles muestra a un agente resbalando, acompañada del mensaje: “Financiar al ICE es una pendiente resbaladiza hacia el fascismo”.

Fotografía cedida por el Comité de Apoyo Mijente donde se muestra una de las más de 200 vallas publicitarias contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Crédito: Mijente | EFE

La campaña, que permanecerá activa durante las próximas cuatro semanas, también llegará a los condados de Riverside, San Bernardino y Orange, así como a las zonas agrícolas de Fresno y Bakersfield.

Con esta movilización visual, Mijente exige un cambio de rumbo inmediato: que los dólares de los impuestos se utilicen para hacer la vida más asequible y humana para todos, en lugar de alimentar una maquinaria de detención que, aseguran, solo genera terror en los vecindarios inmigrantes.

Hasta el momento, ICE no ha emitido una respuesta oficial sobre la campaña. Mientras tanto, el debate sobre el gasto federal en inmigración vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública, especialmente en comunidades donde los operativos migratorios han generado temor e incertidumbre.

