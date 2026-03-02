Premios César desmienten que Jim Carrey fuera suplantado por un doble

La reciente aparición de Jim Carrey en la 51ª edición de los Premios César desató un torbellino de especulaciones en redes sociales, obligando a los organizadores del evento cinematográfico más importante de Francia a emitir un comunicado oficial.

Ante las crecientes teorías que afirmaban que el actor había sido suplantado por un “doble” o un “clon” generado por IA, la Academia de las Artes y Técnicas del Cine fue tajante: no hubo ningún impostor.

La controversia comenzó minutos después de que Carrey subió al escenario para recibir un César Honorífico. Usuarios en plataformas como X y TikTok señalaron que el aspecto físico del actor de The Truman Show lucía “inusual” y que sus gestos no coincidían con sus interpretaciones habituales.

Sin embargo, lo que muchos calificaron como una anomalía digital, otros lo atribuyeron simplemente al paso del tiempo y al estilo histriónico que siempre ha caracterizado al comediante.

“Confirmamos con absoluta certeza que el señor Jim Carrey estuvo presente en persona para recoger su premio”, declaró un portavoz de los Premios César a Variety. “Cualquier sugerencia de que se utilizó un doble o tecnología de reemplazo facial es infundada y pertenece al terreno de la fantasía”.

Durante su discurso, Carrey mantuvo su sello personal, mezclando humor con reflexiones profundas sobre la naturaleza de la realidad, lo que, irónicamente, alimentó más las teorías de los entusiastas de la conspiración.

La teoría cobró mucha más fuerza cuando el artista drag Alexis Stone publicó en Instagram imágenes de una máscara hiperrealista de Carrey, insinuando que había asistido a los premios haciéndose pasar por el actor.

Fuentes cercanas a la producción aseguraron que el actor pasó varias horas en el backstage interactuando con otros colegas, disipando cualquier duda entre los asistentes presenciales.

