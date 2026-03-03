Santa Fe Klan protagoniza gesto de humildad en la UFC Fight Night México 2026

El rapero mexicano Santa Fe Klan se volvió el blanco de los reflectores durante su paso por la UFC Fight Night México 2026. ¿El motivo? El gesto de humildad que protagonizó tras un pequeño “accidente” con su bebida en el recinto donde se llevó a cabo el evento.

De acuerdo con las imágenes difundidas por el conductor Yordi Rosado desde su cuenta de Instagram, el artista de nombre Ángel Jair Quezada Jasso se encontraba disfrutando de la pelea en la Arena Ciudad de México cuando, de pronto, derramó accidentalmente su bebida.

El cantante sorprendió al tomar un trapeador y limpiar el piso por sí mismo, evitando que el personal del lugar se encargara de atender el incidente.

“Angelito de mi barrio, dulce compañía, le ayudas a personas de limpieza a trapear el drink que se le cayó abajo de su silla, tipazo. Una noche de UFC chingons*sima con amigos”, escribió el exproductor de “Otro Rollo” para acompañar la grabación que se replicó en plataformas como X y TikTok.

Dicha acción se viralizó en redes sociales y recibió miles de comentarios en los que el público resaltó su gesto “de humildad”. Dentro de las menciones, se aplaudió que, a pesar de su fama, “se mantiene con los pies en la tierra”, aseguró un usuario.

Este episodio dio pie para que decenas de fanáticos abrieran una conversación sobre las labores altruistas que el mexicano ha emprendido como resultado de su éxito en la escena musical: “Acá en Guanajuato ayuda a tanta gente. Es tan divino y se preocupa por ayudar siempre, por eso Dios lo va a seguir bendiciendo cada día de su vida”, destacó un internauta.

Incluso aquellos que no se declaran fanáticos de su propuesta musical se dieron el tiempo de aplaudir su gesto: “No consumo su música, pero se ve que él es a todo dar” y “Lo que hace grande a Angel Quezada es que él no lo hace por pantalla, él lo hace porque así le nace”, son dos de los miles de mensajes que se registraron en el post de Yordi Rosado.

